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Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
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08:45 10.04.2024 (обновлено: 09:12 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gutsul-1938991373.html
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:45
2024-04-10T09:12
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу государства. Ранее Гуцул сообщила, что требует публичных извинений от Санду за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Президент Молдавии до этого заявляла, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". По словам главы Гагаузии, оскорбления в ее адрес звучат постоянно, необдуманно, а Санду прикрывается своей должностью. "Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии - ред.) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее - это все не красит как президента Республики Молдова", - сказала Гуцул в беседе с агентством. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
В мире
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул заявила что оскорбления в ее адрес не красят Санду

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу государства.
Ранее Гуцул сообщила, что требует публичных извинений от Санду за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Президент Молдавии до этого заявляла, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства".
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Глава Гагаузии подаст в суд на президента Молдавии
19 марта, 09:36
По словам главы Гагаузии, оскорбления в ее адрес звучат постоянно, необдуманно, а Санду прикрывается своей должностью.
"Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии - ред.) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее - это все не красит как президента Республики Молдова", - сказала Гуцул в беседе с агентством.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
 
В миреВ миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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