https://ria.ru/20240410/gutsul-1938991373.html
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:45
2024-04-10T08:45
2024-04-10T09:12
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу государства. Ранее Гуцул сообщила, что требует публичных извинений от Санду за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Президент Молдавии до этого заявляла, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства". По словам главы Гагаузии, оскорбления в ее адрес звучат постоянно, необдуманно, а Санду прикрывается своей должностью. "Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии - ред.) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее - это все не красит как президента Республики Молдова", - сказала Гуцул в беседе с агентством. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз. Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
Глава Гагаузии заявила, что оскорбления не красят президента Молдавии
Глава Гагаузии Гуцул заявила что оскорбления в ее адрес не красят Санду
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила в интервью РИА Новости, что оскорбления в ее адрес не красят действующего президента Молдавии Майи Санду как главу государства.
Ранее Гуцул сообщила, что требует публичных извинений от Санду за "постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения". Президент Молдавии до этого заявляла, что отказывается подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства, объяснив это тем, что Гуцул якобы работает на "преступную группировку "Шор" и "выступает против собственного государства".
По словам главы Гагаузии, оскорбления в ее адрес звучат постоянно, необдуманно, а Санду прикрывается своей должностью.
"Выходить постоянно на каждом телевидении, говорить, что башкан (глава Гагаузии - ред.) такая и из такой команды она баллотировалась и так далее - это все не красит как президента Республики Молдова", - сказала Гуцул в беседе с агентством.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией
. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев
провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз
.