Гуцул не видит сдвигов в вопросе включения в правительство Молдавии
Гуцул: на сегодняшний день голос Гагаузии не слышен на уровне правительства
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Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что никаких сдвигов в вопросе включения ее в члены правительства Молдавии пока не наблюдается.
"Пока что никаких сдвигов в этом деле я не вижу. Мы обращались. Мы обращались и от имени исполкома, еще в прошлом году обращалось и народное собрание, что она (президент Молдавии Майя Санду) должна включить меня в состав правительства", - сказала Гуцул.
Она подчеркнула, что ни один президент Молдавии не позволял себе настолько грубо нарушать закон об особом правовом статусе Гагаузии, который был принят в 1994 году, и даже конституцию.
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"На сегодняшний день голос Гагаузии не слышен на уровне правительства. Сегодня всячески игнорируются права и полномочия Гагаузии. К сожалению, как пришла Майя Санду и ее партия к власти, все больше ущемляются права и полномочия Гагаузской автономии", - заявила Гуцул.
По словам главы Гагаузии, ее просто не хотят видеть в правительстве. "Я понимаю, для чего это сделано. Была бы я в правительстве, каждое заседание правительства я бы поднимала вопрос о Гагаузии, я бы задавала неудобные вопросы", - рассказала Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.