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В аэропорту Кишинева собралась группа сторонников главы Гагаузии

В аэропорту Кишинева собралась группа сторонников главы Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024

В аэропорту Кишинева собралась группа сторонников главы Гагаузии

Группа сторонников Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, собирается у входа в аэропорт Кишинева, где вскоре должен приземлиться самолет, РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:57

2024-04-10T20:57

2024-04-10T20:57

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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Группа сторонников Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии в составе Молдавии, собирается у входа в аэропорт Кишинева, где вскоре должен приземлиться самолет, на котором руководитель региона возвращается после визита в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Группа сторонников Гуцул собралась в среду вечером у здания аэропорта Кишинева, а также в зале ожидания, чтобы встретить ее после визита в Россию, многие принесли с собой цветы. Полиция дежурит в штатном режиме. Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии в интервью с РИА Новости не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938987277.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938976492.html

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молдавия, кишинев, россия, евгения гуцул, петр фрадков, майя санду, таможенный союз