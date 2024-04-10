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В Швеции обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS в Балтийское море - РИА Новости, 10.04.2024
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10:24 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/gps-1939019736.html
В Швеции обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS в Балтийское море
В Швеции обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS в Балтийское море - РИА Новости, 10.04.2024
В Швеции обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS в Балтийское море
Стокгольм, едва вступив в НАТО, уже требует у альянса защиты от якобы имеющих место действий со стороны России - глава ВМС Швеции, контр-адмирал Ева Скуг Хаслум РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:24
2024-04-10T10:24
космос - риа наука
россия
балтийское море
москва
грант шаппс
дмитрий песков
нато
gps
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стокгольм, едва вступив в НАТО, уже требует у альянса защиты от якобы имеющих место действий со стороны России - глава ВМС Швеции, контр-адмирал Ева Скуг Хаслум бездоказательно обвинила РФ во вмешательстве в работу системы GPS в Балтийском море, а также потребовала действий со стороны НАТО, сообщает издание Defense One. "Месяцы перехвата Россией GPS-приёмников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пора действовать", - цитирует издание заявление Хаслум. При этом никаких доказательств причастности РФ не приводится. Как утверждает издание, одним из последствий этого стало увеличение числа судов, отключающих свою систему автоматической идентификации, что затрудняет определение их происхождения и причины их нахождения в Балтийском море. Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS. Газета Times утверждала, что РФ якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с главой британского минобороны Грантом Шаппсом на борту, когда он пролетал недалеко от Калининграда. Министр возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО. Издание сообщало, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, находящиеся на борту не могли подключиться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921230870.html
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космос - риа наука, россия, балтийское море, москва, грант шаппс, дмитрий песков, нато, gps
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В мире
В Швеции обвинили Россию во вмешательстве в работу GPS в Балтийское море

В ВМС Швеции обвинили Росси в помехах GPS и попросили вмешаться НАТО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВосход солнца на побережье Балтийского моря
Восход солнца на побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Восход солнца на побережье Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Стокгольм, едва вступив в НАТО, уже требует у альянса защиты от якобы имеющих место действий со стороны России - глава ВМС Швеции, контр-адмирал Ева Скуг Хаслум бездоказательно обвинила РФ во вмешательстве в работу системы GPS в Балтийском море, а также потребовала действий со стороны НАТО, сообщает издание Defense One.
«
"Месяцы перехвата Россией GPS-приёмников в Балтийском море не просто небезопасны. Вмешательство в авиацию и судоходство наносит ущерб региональной экономике, и НАТО пора действовать", - цитирует издание заявление Хаслум. При этом никаких доказательств причастности РФ не приводится.
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Как утверждает издание, одним из последствий этого стало увеличение числа судов, отключающих свою систему автоматической идентификации, что затрудняет определение их происхождения и причины их нахождения в Балтийском море.
Ранее командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО. По его словам, сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу. Опубликовавшее комментарий военного издание Telegraph утверждало, что якобы российская система радиоэлектронной борьбы вмешивается в работу GPS.
Газета Times утверждала, что РФ якобы заглушила спутниковые сигналы самолета с главой британского минобороны Грантом Шаппсом на борту, когда он пролетал недалеко от Калининграда. Министр возвращался из Польши после наблюдения за учениями НАТО. Издание сообщало, что сигнал пытались заглушить в течение примерно 30 минут, находящиеся на борту не могли подключиться к интернету, а воздушному судну пришлось использовать другие способы определения своего местоположения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреКосмос - РИА НаукаРоссияБалтийское мореМоскваГрант ШаппсДмитрий ПесковНАТОGPS
 
 
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