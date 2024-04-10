СМИ: группа немецких политиков призвала прекратить поставки оружия Украине
Welt: группа политиков из Бранденбурга призвали Шольца прекратить помощь Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Группа политиков из районного собрания Уккермарк федеральной земли Бранденбург написала письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу и председателю бундестага Бербель Бас, призвав прекратить поставки оружия Украине, сообщило издание Welt.
Письмо подписали 32 из 51 депутата районного собрания. Инициаторами выступили два политика из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганг Бандитт и Карина Дёрк, но среди подписантов есть представители разных партий, включая социал-демократов (СДПГ), входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии (СвДП), партии "Левые" и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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"Мы обращаемся к вам с глубокой обеспокоенностью по поводу дальнейшей эскалации войны и с ожиданием взятия ответственности за мирное решение вместо дальнейших поставок оружия", — цитирует издание письмо политиков.
При этом авторы письма осуждают Россию и выражают солидарность с Украиной. Тем не менее, они выступают за дипломатическое решение конфликта.
"Поставки оружия не решают конфликты и морально неприемлемы, особенно с учетом немецкой истории. Мы требуем возврата к отказу Германии поставлять оружие в районы боевых действий и кризисов", — говорится в письме.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".