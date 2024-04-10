https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939153243.html

В Комрате запретили массовые акции на время визита Санду в Гагаузию

В Комрате запретили массовые акции на время визита Санду в Гагаузию - РИА Новости, 10.04.2024

В Комрате запретили массовые акции на время визита Санду в Гагаузию

Мэр Комрата Сергей Анастасов подписал распоряжение о запрете проведения массовых акций в городе на время визита в Гагаузию президента Молдавии Майи Санду ради... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:18

2024-04-10T17:18

2024-04-10T17:21

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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Мэр Комрата Сергей Анастасов подписал распоряжение о запрете проведения массовых акций в городе на время визита в Гагаузию президента Молдавии Майи Санду ради "соблюдения мер общественной безопасности", сообщает в среду Telegram-канал новостного портала Gagauzia 24. Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее прошла встреча с мэрами и руководителями региональных служб, также она пообщалась со студентами. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза прошла акция протеста, в рамках которой митингующие пытались добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход. Telegram-канал новостного портала Gagauzia 24 опубликовал документ, в котором сказано, что мэр Комрата запретил проведение массовых мероприятий на время визита Санду. "Распоряжаюсь запретить на территории муниципия Комрат 10.04.2024 года с 08.00 часов до 17.00 часов (совпадает с мск) любое несанкционированное скопление людей, митинги, манифестации, марши-протесты, автопробеги, затрудняющие движение пешеходов и транспорта на территории муниципия Комрата с целью соблюдения мер общественной безопасности", - говорится в опубликованном документе. За исполнение этого распоряжения отвечает местный инспекторат полиции. Позднее гагаузские порталы Gagauz Media и Gagauzia 24 сообщили, что Анастасов подтвердил им подлинность документа, опубликованного в соцсетях. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939031863.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939011637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, комрат, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз