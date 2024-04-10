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Гагаузы находят способы смотреть телеканалы из России, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
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08:23 10.04.2024 (обновлено: 09:12 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938989202.html
Гагаузы находят способы смотреть телеканалы из России, заявила Гуцул
Гагаузы находят способы смотреть телеканалы из России, заявила Гуцул - РИА Новости, 10.04.2024
Гагаузы находят способы смотреть телеканалы из России, заявила Гуцул
Жители Гагаузской автономии находят способы смотреть заблокированные в Молдавии российские телеканалы, власти региона будут поддерживать это право в дальнейшем, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:23
2024-04-10T09:12
в мире
молдавия
евгения гуцул
россия
кишинев
гагаузия
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии находят способы смотреть заблокированные в Молдавии российские телеканалы, власти региона будут поддерживать это право в дальнейшем, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Могу сказать, что наши гагаузы находят разные способы для того, чтобы смотреть российские телеканалы. Спутниковые антенны приобретаются", - сказала Гуцул. Она упомянула о разговоре с одним из жителей, который рассказал ей о хитростях, к которым прибегают жители автономии. "Они как-то там меняют направление антенны, где они могут ловить, или приглашают специального техника, который прошивает там программы, где они могут посмотреть российские телеканалы. К счастью, у нас в XXI веке есть интернет, где каждый житель не только Гагаузской автономии, но и Республики Молдовы может посмотреть любой телеканал", - сообщила глава автономии. Она уточнила, что её родственники даже обзавелись специальной программой, где можно посмотреть телеканалы из РФ. "И действительно, жители Гагаузской автономии любят и смотрят, и будут смотреть, и будут находить всяческие возможности для того, чтобы быть в курсе дел в Российской Федерации. Поэтому мы вместе с Народным собранием всячески будем поддерживать и отстаивать права нашего местного ГРТ - Гагаузского радио и телевидения", - подчеркнула Гуцул. Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия - это надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул &gt;&gt;
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, россия, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Россия, Кишинев, Гагаузия
Гагаузы находят способы смотреть телеканалы из России, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия поддерживает право граждан смотреть российские каналы

© Фото : telegram/Евгения ГуцулКандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул
Кандидат от партии Шор Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : telegram/Евгения Гуцул
Кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Жители Гагаузской автономии находят способы смотреть заблокированные в Молдавии российские телеканалы, власти региона будут поддерживать это право в дальнейшем, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Могу сказать, что наши гагаузы находят разные способы для того, чтобы смотреть российские телеканалы. Спутниковые антенны приобретаются", - сказала Гуцул.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Она упомянула о разговоре с одним из жителей, который рассказал ей о хитростях, к которым прибегают жители автономии.
«
"Они как-то там меняют направление антенны, где они могут ловить, или приглашают специального техника, который прошивает там программы, где они могут посмотреть российские телеканалы. К счастью, у нас в XXI веке есть интернет, где каждый житель не только Гагаузской автономии, но и Республики Молдовы может посмотреть любой телеканал", - сообщила глава автономии.
Она уточнила, что её родственники даже обзавелись специальной программой, где можно посмотреть телеканалы из РФ.
"И действительно, жители Гагаузской автономии любят и смотрят, и будут смотреть, и будут находить всяческие возможности для того, чтобы быть в курсе дел в Российской Федерации. Поэтому мы вместе с Народным собранием всячески будем поддерживать и отстаивать права нашего местного ГРТ - Гагаузского радио и телевидения", - подчеркнула Гуцул.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и вещание радиостанции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия - это надругательство над принципом плюрализма СМИ и грубейшее попрание права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Читайте полный текст интервью с Евгенией Гуцул >>
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии отвергла возможность выхода автономии из Молдавии
6 марта, 06:38
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулРоссияКишиневГагаузия
 
 
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