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Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты

Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты - РИА Новости, 10.04.2024

Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил журналистам, что для установления причин разрушения дамбы в Орске будет заказана экспертиза, результаты... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:14

2024-04-10T18:14

2024-04-10T18:14

происшествия

орск

урал

оренбургская область

денис паслер

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил журналистам, что для установления причин разрушения дамбы в Орске будет заказана экспертиза, результаты которой будут опубликованы публично. "Обязательно закажем экспертизу… Все результаты и выводы будут сделаны, опубликованы, причём публично", - сказал Паслер, отвечая на вопрос РИА Новости. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

урал

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске