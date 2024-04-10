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Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты
Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты - РИА Новости, 10.04.2024
Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил журналистам, что для установления причин разрушения дамбы в Орске будет заказана экспертиза, результаты... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:14
2024-04-10T18:14
2024-04-10T18:14
происшествия
орск
урал
оренбургская область
денис паслер
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил журналистам, что для установления причин разрушения дамбы в Орске будет заказана экспертиза, результаты которой будут опубликованы публично. "Обязательно закажем экспертизу… Все результаты и выводы будут сделаны, опубликованы, причём публично", - сказал Паслер, отвечая на вопрос РИА Новости. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Денис Паслер, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Причину разрушения дамбы в Орске установят эксперты
Паслер: для выяснения причин разрушения дамбы в Орске будет заказана экспертиза