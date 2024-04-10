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Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/bpla-1939102272.html
Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА
Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА
Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:44
2024-04-10T14:44
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников. Он отметил, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. В случае угрозы атаки БПЛА или ракетного удара сработает городская система оповещения. "Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!" - написал он. Ранее в среду Фатеев заявил об атаке БПЛА на город. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. Позже был объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html
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таганрог
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происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Василий Голубев
Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА

Мэр Таганрога призвал не паниковать и действовать по инструкции при атаке БПЛА

© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников.
Он отметил, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. В случае угрозы атаки БПЛА или ракетного удара сработает городская система оповещения.
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"Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!" - написал он.
  • Так, при атаке БПЛА, если Вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом.
  • В квартире нужно найти место без окон между несущих стен, например, ванную комнату, и сесть на пол.
  • На улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
  • Если Вы перемещаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие.
  • После атаки при обнаружении БПЛА или его частей их нельзя трогать. Нужно немедленно покинуть место обнаружения и сообщить в службу спасения.
Ранее в среду Фатеев заявил об атаке БПЛА на город. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. Позже был объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТаганрогРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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