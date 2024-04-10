Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА
Мэр Таганрога призвал не паниковать и действовать по инструкции при атаке БПЛА
© Depositphotos.com / Oleg BelovТаганрог
© Depositphotos.com / Oleg Belov
Таганрог. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников.
Он отметил, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. В случае угрозы атаки БПЛА или ракетного удара сработает городская система оповещения.
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"Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!" - написал он.
- Так, при атаке БПЛА, если Вы находитесь в здании, нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом.
- В квартире нужно найти место без окон между несущих стен, например, ванную комнату, и сесть на пол.
- На улице нужно немедленно укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.
- Если Вы перемещаетесь на транспорте, его нужно покинуть и найти укрытие.
- После атаки при обнаружении БПЛА или его частей их нельзя трогать. Нужно немедленно покинуть место обнаружения и сообщить в службу спасения.
Ранее в среду Фатеев заявил об атаке БПЛА на город. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. Позже был объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.