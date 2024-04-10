https://ria.ru/20240410/bpla-1939102272.html

Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА

Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Таганрога напомнил, как вести себя при атаке БПЛА

Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:44

2024-04-10T14:44

2024-04-10T14:44

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Глава администрации Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев в своем Telegram-канале напомнил о правилах поведения при атаке беспилотников. Он отметил, что в Таганроге продолжает действовать режим повышенной готовности. В случае угрозы атаки БПЛА или ракетного удара сработает городская система оповещения. "Не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие и действуйте согласно инструкции!" - написал он. Ранее в среду Фатеев заявил об атаке БПЛА на город. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников на Таганрог. Позже был объявлен отбой угрозы атаки БПЛА.

https://ria.ru/20240405/bespilotnik-1938031638.html

https://ria.ru/20240408/zaes-1938627592.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, таганрог, ростовская область, василий голубев