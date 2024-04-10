https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html

Армению втягивали в войну ради помощи ОДКБ, заявил Пашинян

Армению втягивали в войну ради помощи ОДКБ, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.04.2024

Армению втягивали в войну ради помощи ОДКБ, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в мае 2021 году Армению втягивали в войну с Азербайджаном во время столкновений на границе, чтобы получить... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:09

2024-04-10T11:09

2024-04-10T11:09

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ЕРЕВАН, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в мае 2021 году Армению втягивали в войну с Азербайджаном во время столкновений на границе, чтобы получить помощь ОДКБ.Двенадцатого мая 2021 года произошло очередное о ситуация на границе Армении и Азербайджана. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушениях при демаркации рубежей, а также в обстрелах. Позже при посредничестве Москвы стороны договорились о перемирии, но сегодня огонь возобновился. "Были силы, которые требовали начать военные действия , чтобы ОДКБ пришла нам на помощь по их логике без военных действий ОДКБ не могла этого сделать, хотя обязательства организации свидетельствовали о другом", - сказал Пашинян на заседании парламента. По его словам, ОДКБ потом выяснилось, что ОДКБ собиралась прийти в Армению не как союзник, а как миротворец, что "выводило Армении из системы гарантий безопасности организации". "Если бы правительство поддалось на эмоции, то ситуация развивалась бы по следующему сценарию: перевод военных действий вглубь суверенной территории Армении, срыв выборов в Национального собрание, отсутствие действующих властей, развертывание в Армении не союзников, а миротворцев ОДКБ, формирование подконтрольной власти и фактическое упразднение государственности Республики Армении", - сказал Пашинян. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров завил, именно ОДКБ неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, о чем не упоминает официальный Ереван. Он напомнил, что организация была готова в 2021 году направить миротворческую миссию в Армению, чтобы снизить накал в отношениях республики с Азербайджаном.

https://ria.ru/20240406/armeniya-1938184184.html

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, одкб