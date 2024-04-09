https://ria.ru/20240409/ukraina-1938784522.html

Франция призвала Китай сыграть решающую роль в урегулировании на Украине

Франция призвала Китай сыграть решающую роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 09.04.2024

Франция призвала Китай сыграть решающую роль в урегулировании на Украине

Пекин может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса, учитывая близкие отношения КНР и РФ, заявил в интервью газете South China Morning Post... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T11:32

2024-04-09T11:32

2024-04-09T11:32

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ПЕКИН, 9 апр – РИА Новости. Пекин может сыграть решающую роль в урегулировании украинского кризиса, учитывая близкие отношения КНР и РФ, заявил в интервью газете South China Morning Post посол Франции в Китае Бертран Лортолари. "Учитывая близость (Китая) к России, мы считаем, что Китаю предстоит сыграть решающую роль, работать со всеми нами в поисках мирного решения, основанного на Уставе ООН", - сказал дипломат, говоря об украинском кризисе. По словам Лортолари, в течение последних двух лет Париж вел интенсивные консультации с Китаем по вопросу урегулирования кризиса, в том числе на высшем уровне. Лортолари также отметил необходимость найти способы "предотвратить прямой или косвенный вклад в подпитку российской военной экономики", особенно в контексте определенного оборудования и товаров, которые могут напрямую способствовать развитию российской военной промышленности. "Мы должны убедиться, что ни одна компания в мире не поставляет оружие или ключевые технологии российским вооруженным силам", - приводит издание слова посла. Дипломат подчеркнул, что Франция "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется" для того, чтобы "гарантировать долгосрочные интересы безопасности Европы". Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами. Китай неоднократно заявлял, что выступает за созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240408/ukraina-1938683581.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937816861.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936214134.html

https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937027465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, франция, украина