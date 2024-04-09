https://ria.ru/20240409/tatarstan-1938770690.html
Более 205 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане
Более 205 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане - РИА Новости, 09.04.2024
Более 205 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане
Более 205 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане в рамках всероссийского голосования, сообщает министерство строительства,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T10:33
2024-04-09T10:33
2024-04-09T10:33
республика татарстан
россия
благоустройство
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КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Более 205 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане в рамках всероссийского голосования, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики. "В онлайн-голосовании по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане приняли участие 205,7 тысячи человек", - говорится в сообщении. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, число проголосовавших составляет 50% от общего плана, за неделю динамика составила 63,5 тысячи человек. В четырёх муниципальных районах – Арском, Сабинском, Высокогорском и Алькеевском – уже достигнуты плановые значения. Глава минстроя республики призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования. Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Объекты для благоустройства отбирают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жильё и городская среда". В этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1,55 тысячи дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru, на портале и в приложении "Услуги Республики Татарстан". Конкурс проводится с 2017 года. До 2023 года в Татарстане благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 миллиарда рублей, в том числе 7,98 миллиарда - из бюджета РФ, 13,07 миллиарда - из бюджета республики. В 2023 году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 миллиарда рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240404/laboratoriya-1937808004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, благоустройство
Республика Татарстан, Россия, Благоустройство
КАЗАНЬ, 9 апр – РИА Новости. Более 205 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Татарстане в рамках всероссийского голосования, сообщает министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики.
"В онлайн-голосовании по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане приняли участие 205,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, число проголосовавших составляет 50% от общего плана, за неделю динамика составила 63,5 тысячи человек. В четырёх муниципальных районах – Арском, Сабинском, Высокогорском и Алькеевском – уже достигнуты плановые значения.
Глава минстроя республики призвал руководителей муниципалитетов усилить работу по информированию граждан о проведении онлайн-голосования.
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Объекты для благоустройства отбирают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жильё и городская среда".
В этом году от Татарстана в голосовании участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципалитетах, а также 1,55 тысячи дворов. Сделать свой выбор можно на сайте gorodsreda.tatar.ru, на портале и в приложении "Услуги Республики Татарстан".
Конкурс проводится с 2017 года. До 2023 года в Татарстане благоустроили 225 объектов. Общая сумма вложенных средств превысила 23,9 миллиарда рублей, в том числе 7,98 миллиарда - из бюджета РФ
, 13,07 миллиарда - из бюджета республики. В 2023 году в Татарстане было благоустроено 68 общественных пространств на сумму 2,9 миллиарда рублей. В 2024 году запланированы работы по обустройству 64 общественных пространств на сумму 2,4 миллиарда рублей.