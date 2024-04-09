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В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2024
В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, три из них - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T03:13
2024-04-09T03:13
2024-04-09T03:18
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, три из них - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что при тушении пожара были обнаружены тела женщины и ребенка."На пожаре в Подмосковье обнаружены четыре погибших, из них три ребенка", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Воскресенск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия
В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека
МЧС: в Воскресенске при пожаре в доме погибли четыре человека, три из них – дети