https://ria.ru/20240409/pozhar-1938734613.html

В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека

В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека - РИА Новости, 09.04.2024

В Воскресенске при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, три из них - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T03:13

2024-04-09T03:13

2024-04-09T03:18

происшествия

воскресенск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Воскресенске, три из них - дети, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что при тушении пожара были обнаружены тела женщины и ребенка."На пожаре в Подмосковье обнаружены четыре погибших, из них три ребенка", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воскресенск

московская область (подмосковье)

россия

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2024

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происшествия, воскресенск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия