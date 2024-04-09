https://ria.ru/20240409/pozhar-1938733766.html

В Воскресенске при пожаре погибли женщина и ребенок

В Воскресенске при пожаре погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 09.04.2024

В Воскресенске при пожаре погибли женщина и ребенок

Тела женщины и ребенка обнаружили при тушении пожара в частном доме на площади 150 квадратных метров в подмосковном Воскресенске, сообщает МЧС РФ в... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T02:57

2024-04-09T02:57

2024-04-09T02:58

происшествия

воскресенск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Тела женщины и ребенка обнаружили при тушении пожара в частном доме на площади 150 квадратных метров в подмосковном Воскресенске, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "В Воскресенске огонь охватил частный дом на 150 квадратных метрах. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тело ребенка и женщины", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что открытое горение ликвидировали.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

воскресенск

россия

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2024

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происшествия, воскресенск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)