https://ria.ru/20240409/pavodok-1938832644.html

Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой

Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024

Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой

Фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбургскую область, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:10

2024-04-09T14:10

2024-04-09T14:10

жкх

оренбургская область

орск

урал

олег николаев (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбургскую область, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "Чувашия не может остаться в стороне, когда наши соотечественники из Оренбуржья оказались в тяжелой ситуации из-за паводка и нуждаются в помощи. Мы на связи с руководством области. Сейчас жителям необходима чистая питьевая вода. Отправили две фуры с питьевой водой, в них почти 7 тысяч пятилитровых бутылей", - написал Николаев. Он отметил, что регион готов оказать дальнейшую помощь. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html

https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html

оренбургская область

орск

урал

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жкх, оренбургская область, орск, урал, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске