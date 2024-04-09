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Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024
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14:10 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938832644.html
Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой
Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой - РИА Новости, 09.04.2024
Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой
Фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбургскую область, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:10
2024-04-09T14:10
жкх
оренбургская область
орск
урал
олег николаев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбургскую область, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "Чувашия не может остаться в стороне, когда наши соотечественники из Оренбуржья оказались в тяжелой ситуации из-за паводка и нуждаются в помощи. Мы на связи с руководством области. Сейчас жителям необходима чистая питьевая вода. Отправили две фуры с питьевой водой, в них почти 7 тысяч пятилитровых бутылей", - написал Николаев. Он отметил, что регион готов оказать дальнейшую помощь. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html
https://ria.ru/20240408/orsk-1938491063.html
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жкх, оренбургская область, орск, урал, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
ЖКХ, Оренбургская область, Орск, Урал, Олег Николаев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Чувашия отправил в Оренбургскую область фуры с питьевой водой

Николаев: две фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбуржье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апр – РИА Новости. Фуры с питьевой водой отправлены из Чувашии в Оренбургскую область, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
«
"Чувашия не может остаться в стороне, когда наши соотечественники из Оренбуржья оказались в тяжелой ситуации из-за паводка и нуждаются в помощи. Мы на связи с руководством области. Сейчас жителям необходима чистая питьевая вода. Отправили две фуры с питьевой водой, в них почти 7 тысяч пятилитровых бутылей", - написал Николаев.
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Он отметил, что регион готов оказать дальнейшую помощь.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
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ЖКХОренбургская областьОрскУралОлег Николаев (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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