Курганский губернатор призвал торговые сети "не вздувать цены" в паводок
Курганский губернатор попросил торговые сети не спекулировать во время паводка
© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
Паводковая ситуация в городе Курган
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале попросил торговые сети и предпринимателей не спекулировать, "не вздувать цены на ровном месте" в текущей ситуации паводка.
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"Убедительная просьба к представителям торговых сетей и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, включая продукты питания и воду. Не надо спекулировать на тревоге людей, ваших клиентов, вздувая цены на ровном месте. Им дано время спокойно подготовиться, приобретая всё необходимое, а не отдать вам последнее. Не надо на этом спекулировать", - написал он.
Он уточнил, что нынешняя ситуация не та, на которой можно заработать. "Прокуратура и УФАС уведомлены о необходимости жесткого реагирования на подобные ситуации", - отметил он.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.