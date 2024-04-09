https://ria.ru/20240409/pavodok-1938806717.html

Курганский губернатор призвал торговые сети "не вздувать цены" в паводок

Курганский губернатор призвал торговые сети "не вздувать цены" в паводок - РИА Новости, 09.04.2024

Курганский губернатор призвал торговые сети "не вздувать цены" в паводок

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале попросил торговые сети и предпринимателей не спекулировать, "не вздувать цены на ровном... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T12:45

2024-04-09T12:45

2024-04-09T12:45

жилье

курганская область

вадим шумков

уфас

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938376507_5:40:1126:671_1920x0_80_0_0_5067ae0639d620892d21d7a7d4651aac.png

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале попросил торговые сети и предпринимателей не спекулировать, "не вздувать цены на ровном месте" в текущей ситуации паводка. "Убедительная просьба к представителям торговых сетей и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговлю товарами первой необходимости, включая продукты питания и воду. Не надо спекулировать на тревоге людей, ваших клиентов, вздувая цены на ровном месте. Им дано время спокойно подготовиться, приобретая всё необходимое, а не отдать вам последнее. Не надо на этом спекулировать", - написал он. Он уточнил, что нынешняя ситуация не та, на которой можно заработать. "Прокуратура и УФАС уведомлены о необходимости жесткого реагирования на подобные ситуации", - отметил он. Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

https://ria.ru/20240409/voda-1938797101.html

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938739735.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, курганская область, вадим шумков, уфас, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске