https://ria.ru/20240409/orsk-1938834471.html
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком - РИА Новости, 09.04.2024
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком
Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:17
2024-04-09T14:17
2024-04-09T14:17
религия
орск
россия
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал с кротостью принимать все испытания. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. "Сейчас обстановка в Орске очень сложная, но не критическая, не убийственная, как это выставляют наши недруги в СМИ и соцсетях. Людям здесь действительно непросто, но паники нет, злости ни на кого нет. Справляемся с ситуацией. Мне как священнику важно создать для верующих духовный комфорт. Нам надо с терпением и кротостью принимать все испытания", - сказал РИА Новости Кочкин. По его словам, в Орске работают представители правоохранительных органов, МЧС, а также десятки волонтеров и добровольцев. "О тех слухах, распространяемых нашими врагами, будто бы здесь инфекция из-за того, что скелеты из кладбищ выплыли и трупы по улицам плавают, что чуть ли не голодомор начался, могу сказать следующее: этого нет вообще. К нам столько теплых вещей и продуктов горожане привезли – надолго хватит", - сказал священник. Он также призвал не верить сообщениям о фактах мародерства. "Для любителей легкой наживы чужого добра давно настали трудные времена. Улицы города патрулируются соответствующими ведомствами, везде дроны летают, и тут и там полиция. То есть полный контроль над всем и вся. Какие мародеры и воры? Нет их. Не верьте слухам", - добавил священник. Он также поблагодарил жителей Орска и всех, кто помог горожанам в этот трудный период. "Вся Россия следит за нами, вся Россия помогает и поддерживает. Вода уйдет, все восстановим с Божьей помощью", - заключил священник.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
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орск, россия, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Религия, Орск, Россия, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком
Священник назвал ситуацию в затопленном Орске сложной, но не критической
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал с кротостью принимать все испытания.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
"Сейчас обстановка в Орске очень сложная, но не критическая, не убийственная, как это выставляют наши недруги в СМИ и соцсетях. Людям здесь действительно непросто, но паники нет, злости ни на кого нет. Справляемся с ситуацией. Мне как священнику важно создать для верующих духовный комфорт. Нам надо с терпением и кротостью принимать все испытания", - сказал РИА Новости Кочкин.
По его словам, в Орске работают представители правоохранительных органов, МЧС, а также десятки волонтеров и добровольцев.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
"О тех слухах, распространяемых нашими врагами, будто бы здесь инфекция из-за того, что скелеты из кладбищ выплыли и трупы по улицам плавают, что чуть ли не голодомор начался, могу сказать следующее: этого нет вообще. К нам столько теплых вещей и продуктов горожане привезли – надолго хватит", - сказал священник.
Он также призвал не верить сообщениям о фактах мародерства. "Для любителей легкой наживы чужого добра давно настали трудные времена. Улицы города патрулируются соответствующими ведомствами, везде дроны летают, и тут и там полиция. То есть полный контроль над всем и вся. Какие мародеры и воры? Нет их. Не верьте слухам", - добавил священник.
Он также поблагодарил жителей Орска и всех, кто помог горожанам в этот трудный период. "Вся Россия следит за нами, вся Россия помогает и поддерживает. Вода уйдет, все восстановим с Божьей помощью", - заключил священник.