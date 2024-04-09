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Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком - РИА Новости, 09.04.2024
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Религия
 
14:17 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/orsk-1938834471.html
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком - РИА Новости, 09.04.2024
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком
Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:17
2024-04-09T14:17
религия
орск
россия
урал
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал с кротостью принимать все испытания. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. "Сейчас обстановка в Орске очень сложная, но не критическая, не убийственная, как это выставляют наши недруги в СМИ и соцсетях. Людям здесь действительно непросто, но паники нет, злости ни на кого нет. Справляемся с ситуацией. Мне как священнику важно создать для верующих духовный комфорт. Нам надо с терпением и кротостью принимать все испытания", - сказал РИА Новости Кочкин. По его словам, в Орске работают представители правоохранительных органов, МЧС, а также десятки волонтеров и добровольцев. "О тех слухах, распространяемых нашими врагами, будто бы здесь инфекция из-за того, что скелеты из кладбищ выплыли и трупы по улицам плавают, что чуть ли не голодомор начался, могу сказать следующее: этого нет вообще. К нам столько теплых вещей и продуктов горожане привезли – надолго хватит", - сказал священник. Он также призвал не верить сообщениям о фактах мародерства. "Для любителей легкой наживы чужого добра давно настали трудные времена. Улицы города патрулируются соответствующими ведомствами, везде дроны летают, и тут и там полиция. То есть полный контроль над всем и вся. Какие мародеры и воры? Нет их. Не верьте слухам", - добавил священник. Он также поблагодарил жителей Орска и всех, кто помог горожанам в этот трудный период. "Вся Россия следит за нами, вся Россия помогает и поддерживает. Вода уйдет, все восстановим с Божьей помощью", - заключил священник.
https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html
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орск, россия, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Религия, Орск, Россия, Урал, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком

Священник назвал ситуацию в затопленном Орске сложной, но не критической

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал с кротостью принимать все испытания.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Наводнение в Орске в 1957 году - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Архив опубликовал данные о наводнении в Орске в 1957 году
Вчера, 10:07
"Сейчас обстановка в Орске очень сложная, но не критическая, не убийственная, как это выставляют наши недруги в СМИ и соцсетях. Людям здесь действительно непросто, но паники нет, злости ни на кого нет. Справляемся с ситуацией. Мне как священнику важно создать для верующих духовный комфорт. Нам надо с терпением и кротостью принимать все испытания", - сказал РИА Новости Кочкин.
По его словам, в Орске работают представители правоохранительных органов, МЧС, а также десятки волонтеров и добровольцев.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
"О тех слухах, распространяемых нашими врагами, будто бы здесь инфекция из-за того, что скелеты из кладбищ выплыли и трупы по улицам плавают, что чуть ли не голодомор начался, могу сказать следующее: этого нет вообще. К нам столько теплых вещей и продуктов горожане привезли – надолго хватит", - сказал священник.
Он также призвал не верить сообщениям о фактах мародерства. "Для любителей легкой наживы чужого добра давно настали трудные времена. Улицы города патрулируются соответствующими ведомствами, везде дроны летают, и тут и там полиция. То есть полный контроль над всем и вся. Какие мародеры и воры? Нет их. Не верьте слухам", - добавил священник.
Он также поблагодарил жителей Орска и всех, кто помог горожанам в этот трудный период. "Вся Россия следит за нами, вся Россия помогает и поддерживает. Вода уйдет, все восстановим с Божьей помощью", - заключил священник.
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
6 апреля, 14:49
 
РелигияОрскРоссияУралАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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