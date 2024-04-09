https://ria.ru/20240409/orsk-1938834471.html

Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком

Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком - РИА Новости, 09.04.2024

Священник Орской епархии призвал с кротостью принимать испытание паводком

Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:17

2024-04-09T14:17

2024-04-09T14:17

религия

орск

россия

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Руководитель социального отдела Орской епархии священник Вячеслав Кочкин заявил, что ситуация в затопленном Орске "очень сложная, но не критическая", и призвал с кротостью принимать все испытания. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. "Сейчас обстановка в Орске очень сложная, но не критическая, не убийственная, как это выставляют наши недруги в СМИ и соцсетях. Людям здесь действительно непросто, но паники нет, злости ни на кого нет. Справляемся с ситуацией. Мне как священнику важно создать для верующих духовный комфорт. Нам надо с терпением и кротостью принимать все испытания", - сказал РИА Новости Кочкин. По его словам, в Орске работают представители правоохранительных органов, МЧС, а также десятки волонтеров и добровольцев. "О тех слухах, распространяемых нашими врагами, будто бы здесь инфекция из-за того, что скелеты из кладбищ выплыли и трупы по улицам плавают, что чуть ли не голодомор начался, могу сказать следующее: этого нет вообще. К нам столько теплых вещей и продуктов горожане привезли – надолго хватит", - сказал священник. Он также призвал не верить сообщениям о фактах мародерства. "Для любителей легкой наживы чужого добра давно настали трудные времена. Улицы города патрулируются соответствующими ведомствами, везде дроны летают, и тут и там полиция. То есть полный контроль над всем и вся. Какие мародеры и воры? Нет их. Не верьте слухам", - добавил священник. Он также поблагодарил жителей Орска и всех, кто помог горожанам в этот трудный период. "Вся Россия следит за нами, вся Россия помогает и поддерживает. Вода уйдет, все восстановим с Божьей помощью", - заключил священник.

https://ria.ru/20240409/orsk-1938764554.html

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html

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орск, россия, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024