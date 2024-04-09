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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T07:22
2024-04-09T07:22
2024-04-09T07:22
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. Ранее губернатор сообщал, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал. ГУ МЧС региона объявило об опасности атаки беспилотников в 01.31 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников