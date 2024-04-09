https://ria.ru/20240409/opasnost-1938743569.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 09.04.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T07:22

2024-04-09T07:22

2024-04-09T07:22

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. Ранее губернатор сообщал, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области, по предварительной информации, никто не пострадал. ГУ МЧС региона объявило об опасности атаки беспилотников в 01.31 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность