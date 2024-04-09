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СМИ: глава МИД Британии обсудил с Трампом Украину, Газу и будущее НАТО - РИА Новости, 09.04.2024
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14:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/obsuzhdenie-1938834165.html
СМИ: глава МИД Британии обсудил с Трампом Украину, Газу и будущее НАТО
СМИ: глава МИД Британии обсудил с Трампом Украину, Газу и будущее НАТО - РИА Новости, 09.04.2024
СМИ: глава МИД Британии обсудил с Трампом Украину, Газу и будущее НАТО
Глава британского МИД Дэвид Кэмерон обсудил во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:16
2024-04-09T14:16
в мире
украина
сша
флорида
дэвид кэмерон
дональд трамп
энтони блинкен
нато
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон обсудил во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила во вторник газета Telegraph. "Министр иностранных дел прилетел во Флориду, чтобы встретиться с господином Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго… Они обсудили Украину, войну в Газе и будущее НАТО", - говорится в статье. Это были первые переговоры Трампа с высокопоставленным британским министром после того, как он покинул пост президента США, пишет Telegraph. По словам источника из правительства Британии, в ходе "продуктивной встречи" Кэмерон обратил внимание экс-президента на то, сколько Лондон тратит на оборонные расходы, сообщает газета. Как напоминает издание, ранее Кэмерон называл Трампа "протекционистом, ксенофобом и женоненавистником". Ранее сообщалось, что Кэмерон в рамках своей поездки в США намерен встретиться с Трампом во Флориде. В британском МИД преуменьшили значение этого визита, заявив, что встреча с кандидатами от оппозиции является для министров "стандартной практикой". Во вторник глава британского МИД прибудет с визитом в Вашингтон, где он выступит с призывом к американским партнерам выделить дополнительное финансирование Украине. В ходе поездки Кэмерон проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240118/finansirovanie-1922187422.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
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украина
сша
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в мире, украина, сша, флорида, дэвид кэмерон, дональд трамп, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, США, Флорида, Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, НАТО
СМИ: глава МИД Британии обсудил с Трампом Украину, Газу и будущее НАТО

Telegraph: Кэмерон обсудил с Трампом поддержку Украины, Газу и будущее НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон обсудил во Флориде с экс-президентом США Дональдом Трампом поддержку Украины, будущее НАТО и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила во вторник газета Telegraph.
"Министр иностранных дел прилетел во Флориду, чтобы встретиться с господином Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго… Они обсудили Украину, войну в Газе и будущее НАТО", - говорится в статье.
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Это были первые переговоры Трампа с высокопоставленным британским министром после того, как он покинул пост президента США, пишет Telegraph. По словам источника из правительства Британии, в ходе "продуктивной встречи" Кэмерон обратил внимание экс-президента на то, сколько Лондон тратит на оборонные расходы, сообщает газета.
Как напоминает издание, ранее Кэмерон называл Трампа "протекционистом, ксенофобом и женоненавистником".
Ранее сообщалось, что Кэмерон в рамках своей поездки в США намерен встретиться с Трампом во Флориде. В британском МИД преуменьшили значение этого визита, заявив, что встреча с кандидатами от оппозиции является для министров "стандартной практикой".
Во вторник глава британского МИД прибудет с визитом в Вашингтон, где он выступит с призывом к американским партнерам выделить дополнительное финансирование Украине. В ходе поездки Кэмерон проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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НАТО готовится принять Украину по частям
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Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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22 января, 05:25
 
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