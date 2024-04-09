https://ria.ru/20240409/obrushenie-1938831098.html

Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста

Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 09.04.2024

Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста

Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:06

2024-04-09T14:06

2024-04-09T14:09

происшествия

смоленская область

вязьма

василий анохин

обрушение путепровода в вязьме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что провёл заседание оперативного штаба по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме. По данным Анохина, четверо пострадавших получили тяжелый вред здоровью, один – средней тяжести. "Состояние пострадавших стабильное. Всем пациентам в полном объёме оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили, в результате один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода приостановлено.

https://ria.ru/20240409/most-1938753804.html

https://ria.ru/20240408/postradavshie-1938691478.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область, вязьма, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме