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Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста
Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста - РИА Новости, 09.04.2024
Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста
Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:06
2024-04-09T14:06
2024-04-09T14:09
происшествия
смоленская область
вязьма
василий анохин
обрушение путепровода в вязьме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Состояние пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области оценивается как стабильное, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. Он сообщил, что провёл заседание оперативного штаба по устранению последствий обрушения путепровода в Вязьме. По данным Анохина, четверо пострадавших получили тяжелый вред здоровью, один – средней тяжести. "Состояние пострадавших стабильное. Всем пациентам в полном объёме оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили, в результате один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода приостановлено.
https://ria.ru/20240409/most-1938753804.html
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происшествия, смоленская область, вязьма, василий анохин, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Смоленская область, Вязьма, Василий Анохин, Обрушение путепровода в Вязьме
Смоленский губернатор оценил состояние пострадавших при обрушении моста
Власти: состояние пострадавших при обрушении моста под Смоленском стабильное