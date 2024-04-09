https://ria.ru/20240409/moskva-1938832976.html
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 09.04.2024
Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:12
2024-04-09T14:12
2024-04-09T14:13
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Согласно прогнозу синоптиков, сегодня после 19.00 и до утра среды, 10 апреля, в столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фондов, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. "Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в комплексе городского хозяйства.
https://ria.ru/20240403/veter-1937582744.html
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москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода
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Службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Бирюков: службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды