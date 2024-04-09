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Ефимов: город предоставил льготу инвесторам на аренду земли для технопарков - РИА Новости, 09.04.2024
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14:07 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/lgota-1938704710.html
Ефимов: город предоставил льготу инвесторам на аренду земли для технопарков
Ефимов: город предоставил льготу инвесторам на аренду земли для технопарков - РИА Новости, 09.04.2024
Ефимов: город предоставил льготу инвесторам на аренду земли для технопарков
Власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили 2 инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков, заявил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:07
2024-04-09T14:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили 2 инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, – 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такие льготы получили два столичных инвестора для участков общей площадью 1,1 гектара", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что каждый год данные инвесторы смогут экономить более 3,8 млн руб.Отмечается, что эту льготу можно оформить в виде допсоглашения к договору аренды участка земли. Каждый год предприятия должны подтверждать свой статус в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что ООО "Рябиновая 44" была получена льгота на аренду земли площадью 0,89 га. Там планируется возвести первый в Москве пищевой технопарк, которому ранее был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Он добавил, что другое допсоглашение было подписано с ООО "Энерго Эстейт" для эксплуатации здания технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. По его словам, сниженная ставка была предоставлена для участка площадью 0,18 га.По словам министра правительства города, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислава Овчинского, благодаря получению статуса инвестиционного приоритетного проекта инвесторы смогут снизить налоговую нагрузку в региональной части на 25%. Он добавил, что для подобных проектов обнулена ставка налога на имущество и снижена по земельному налогу – до 0,7% от исчисленной суммы налога. Также ставка региональной части налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%.В Москве присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта является одной из мер поддержки, которую власти столицы реализует с 2016 года. Льгота предоставляется на десять лет и распространяется на компании, которые работают в социально значимых и наукоемких отраслях. Комплекс мер, направленных на формирование и развитие научно-производственных предприятий, реализуется в Москве по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html
https://ria.ru/20240318/lgoty-1933363824.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: город предоставил льготу инвесторам на аренду земли для технопарков

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Власти Москвы за первый квартал текущего года предоставили 2 инвесторам льготу на аренду городской земли для возведения и эксплуатации технопарков, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта, – 0,01% от кадастровой стоимости. С начала 2024 года такие льготы получили два столичных инвестора для участков общей площадью 1,1 гектара", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что каждый год данные инвесторы смогут экономить более 3,8 млн руб.
Отмечается, что эту льготу можно оформить в виде допсоглашения к договору аренды участка земли. Каждый год предприятия должны подтверждать свой статус в Межведомственной комиссии по вопросам присвоения, подтверждения и прекращения статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности.
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В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что ООО "Рябиновая 44" была получена льгота на аренду земли площадью 0,89 га. Там планируется возвести первый в Москве пищевой технопарк, которому ранее был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта. Он добавил, что другое допсоглашение было подписано с ООО "Энерго Эстейт" для эксплуатации здания технопарка "Текон" на 3-й Хорошевской улице. По его словам, сниженная ставка была предоставлена для участка площадью 0,18 га.
По словам министра правительства города, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислава Овчинского, благодаря получению статуса инвестиционного приоритетного проекта инвесторы смогут снизить налоговую нагрузку в региональной части на 25%. Он добавил, что для подобных проектов обнулена ставка налога на имущество и снижена по земельному налогу – до 0,7% от исчисленной суммы налога. Также ставка региональной части налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%.
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Ранее Ефимов сообщал, что Центр дополнительного образования построит инвестор на площади 0,46 га в районе Раменки, земля была предоставлена без аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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