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Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах

Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах - РИА Новости, 09.04.2024

Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах

Президент России Владимир Путин на просьбу главы Башкирии Радия Хабирова о поддержке на предстоящих выборах в регионе сказал, что сделает все, чтобы его... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:01

2024-04-09T14:01

2024-04-09T14:01

политика

россия

владимир путин

радий хабиров

республика башкортостан

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на просьбу главы Башкирии Радия Хабирова о поддержке на предстоящих выборах в регионе сказал, что сделает все, чтобы его поддержать, но выбор будет за людьми, и посоветовал побольше работать с гражданами напрямую. "В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми", - сказал Путин. Президент посоветовал работать с людьми и уделять внимание получению обратной связи. "Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, радий хабиров, республика башкортостан