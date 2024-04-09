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Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах - РИА Новости, 09.04.2024
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14:01 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/khabirov-1938828938.html
Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах
Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах - РИА Новости, 09.04.2024
Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах
Президент России Владимир Путин на просьбу главы Башкирии Радия Хабирова о поддержке на предстоящих выборах в регионе сказал, что сделает все, чтобы его... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:01
2024-04-09T14:01
политика
россия
владимир путин
радий хабиров
республика башкортостан
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на просьбу главы Башкирии Радия Хабирова о поддержке на предстоящих выборах в регионе сказал, что сделает все, чтобы его поддержать, но выбор будет за людьми, и посоветовал побольше работать с гражданами напрямую. "В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми", - сказал Путин. Президент посоветовал работать с людьми и уделять внимание получению обратной связи. "Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240201/putin-1924881429.html
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политика, россия, владимир путин, радий хабиров, республика башкортостан
Политика, Россия, Владимир Путин, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
Путин ответил Хабирову на просьбу о поддержке на выборах

Путин сказал, что поддержит Хабирова, но выбор будет за жителями Башкирии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на просьбу главы Башкирии Радия Хабирова о поддержке на предстоящих выборах в регионе сказал, что сделает все, чтобы его поддержать, но выбор будет за людьми, и посоветовал побольше работать с гражданами напрямую.
"В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие, поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, ну а выбор, конечно, будет за людьми", - сказал Путин.
Президент посоветовал работать с людьми и уделять внимание получению обратной связи. "Надо с людьми работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться. Послушать. Потому все же из кабинетов из рабочих не увидишь. Надо поближе работать с людьми, обратную связь получать", - сказал Путин.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРадий ХабировРеспублика Башкортостан
 
 
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