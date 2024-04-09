https://ria.ru/20240409/izbienie-1938833497.html

На Урале толпа подростков избила сироту до сотрясения мозга

На Урале толпа подростков избила сироту до сотрясения мозга - РИА Новости, 09.04.2024

На Урале толпа подростков избила сироту до сотрясения мозга

Толпа подростков избила 15-летнего юношу-сироту в Каменске-Уральском из-за его внешнего вида, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:14

2024-04-09T14:14

2024-04-09T14:14

происшествия

каменск-уральский

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Толпа подростков избила 15-летнего юношу-сироту в Каменске-Уральском из-за его внешнего вида, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Инцидент случился 25 февраля, однако журналистам стало о нем известно только во вторник. "Группа подростков у дома №54 по улице Шестакова в Каменске-Уральском в вечернее время нанесла телесные повреждения несовершеннолетнему, являющемуся сиротой, якобы из-за длины его волос", – уточняет надзорное ведомство. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи поставили ему предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и переломом костей носа. Прокуратура начала проверку по инциденту. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело "по факту совершения противоправных действий" в отношении подростка, добавили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что нападавшие снимали избиение на камеру.

https://ria.ru/20240408/delo-1938713080.html

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каменск-уральский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каменск-уральский, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)