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Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки - РИА Новости, 09.04.2024
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17:46 09.04.2024 (обновлено: 17:51 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/gibdd-1938906528.html
Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки
Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки - РИА Новости, 09.04.2024
Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки
Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает столичная... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:46
2024-04-09T17:51
москва
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме", - рассказали в ГИБДД.
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москва, гибдд мвд рф, происшествия
Москва, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки

ГИБДД Москвы устранила причины сбоя в работе информационных ресурсов

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
"В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме", - рассказали в ГИБДД.
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