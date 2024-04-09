https://ria.ru/20240409/gibdd-1938906528.html

Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки

Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки - РИА Новости, 09.04.2024

Во всех подразделениях ГИБДД Москвы устранила технические неполадки

Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает столичная... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:46

2024-04-09T17:46

2024-04-09T17:51

москва

гибдд мвд рф

происшествия

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов, сообщает столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "В настоящее время во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Москвы устранены причины технического сбоя в работе информационных ресурсов. Процесс оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений возобновлен в полном объеме", - рассказали в ГИБДД.

https://ria.ru/20240408/avto-1938597990.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, гибдд мвд рф, происшествия