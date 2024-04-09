https://ria.ru/20240409/ganul-1938833639.html

Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста

Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста - РИА Новости, 09.04.2024

Суд в Москве заочно арестовал украинского активиста

Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:14

2024-04-09T14:14

2024-04-09T14:15

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал украинского активиста Демьяна Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Судом Ганулу Демьяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации", - рассказал собеседник агентства. Ганул также объявлен в международный розыск. Гражданину Украины заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений...) и части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). К чему именно сводится фабула уголовного дела, пока неясно. Демьян Ганул — одесский радикал, который на годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Столкновение сторонников и противников Майдана закончилось дракой и поджогом Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате чего погибли 48 человек.

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

https://ria.ru/20240404/odessa-1937779931.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, россия