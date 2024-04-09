https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938922862.html

Глава Гагаузии заявила, что Путин пообещал поддержать регион

Глава Гагаузии заявила, что Путин пообещал поддержать регион - РИА Новости, 09.04.2024

Глава Гагаузии заявила, что Путин пообещал поддержать регион

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что Владимир Путин на прошедшей в марте встрече заверил ее, что Россия всегда РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T18:49

2024-04-09T18:49

2024-04-09T19:14

россия

гагаузия

владимир путин

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петр фрадков

кишинев

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что Владимир Путин на прошедшей в марте встрече заверил ее, что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Политик рассказала президенту о давлении со стороны Кишинева. Гуцул также выразила надежду, что у региона получится заручиться поддержкой Москвы. "К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. <...> Как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит: поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте", — подчеркнула она.Глава Гагаузии добавила, что была очень рада встрече с Путиным и надеется, что она была не последней. Гуцул во вторник прибыла в Россию с рабочим визитом. В рамках этого мероприятия она вместе с председателем ПСБ Петром Фрадковым и главой Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.Весной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938786950.html

https://ria.ru/20240329/moldavia-1936731095.html

https://ria.ru/20240405/gagauziya-1938133587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, гагаузия, владимир путин, евгения гуцул, в мире, молдавия, петр фрадков, кишинев