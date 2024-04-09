Глава Гагаузии заявила, что Путин пообещал поддержать регион
Гуцул: Путин пообещал поддерживать Гагаузию, как бы Молдавия ни давила
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Президент РФ Владимир Путин и глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила в интервью РИА Новости, что Владимир Путин на прошедшей в марте встрече заверил ее, что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане.
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"К счастью, Владимир Владимирович Путин отреагировал так, что он дает нам возможность и дал нам понять, что Российская Федерация будет всегда с гагаузским народом и всегда будет поддерживать. <...> Как бы власти Кишинева ни шли против Гагаузской автономии, Российская Федерация нас поддержит: поддержит и в экономическом аспекте, и в социальном аспекте", — подчеркнула она.
Глава Гагаузии добавила, что была очень рада встрече с Путиным и надеется, что она была не последней.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Гуцул во вторник прибыла в Россию с рабочим визитом. В рамках этого мероприятия она вместе с председателем ПСБ Петром Фрадковым и главой Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
Весной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.
В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".