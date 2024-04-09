https://ria.ru/20240409/film-1938842914.html

Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката

Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката - РИА Новости, 09.04.2024

Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката

Истерн "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота в Хабаровском крае вошел в тройку лидеров кинопроката в первые четыре дня показа, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:39

2024-04-09T14:39

2024-04-09T14:39

хабаровский край

михаил дегтярев

андрей богатырев (режиссер)

павел деревянко

верхнебуреинский район

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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Истерн "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота в Хабаровском крае вошел в тройку лидеров кинопроката в первые четыре дня показа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона присутствовал на презентации картины 2 апреля в Москве. Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" состоялась 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. "Первый российский истерн "Золото Умальты" в тройке лидеров кинопроката по итогам минувшей недели... За первые дни проката – с 4 по 7 апреля – картина собрала кассу в размере свыше 30,3 миллиона рублей. Ее посмотрели более 84 тысяч зрителей. И, уверен, это только начало. Добро пожаловать в наш Хабаровский край", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал, что экранизировать эту историю было решено в 2020 году. Инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀ Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов. Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.

https://ria.ru/20240315/khabarovsk-1933179568.html

верхнебуреинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

михаил дегтярев, андрей богатырев (режиссер), павел деревянко, верхнебуреинский район