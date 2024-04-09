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Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката - РИА Новости, 09.04.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
14:39 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/film-1938842914.html
Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката
Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката - РИА Новости, 09.04.2024
Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката
Истерн "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота в Хабаровском крае вошел в тройку лидеров кинопроката в первые четыре дня показа, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:39
2024-04-09T14:39
хабаровский край
михаил дегтярев
андрей богатырев (режиссер)
павел деревянко
верхнебуреинский район
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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Истерн "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота в Хабаровском крае вошел в тройку лидеров кинопроката в первые четыре дня показа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона присутствовал на презентации картины 2 апреля в Москве. Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" состоялась 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. "Первый российский истерн "Золото Умальты" в тройке лидеров кинопроката по итогам минувшей недели... За первые дни проката – с 4 по 7 апреля – картина собрала кассу в размере свыше 30,3 миллиона рублей. Ее посмотрели более 84 тысяч зрителей. И, уверен, это только начало. Добро пожаловать в наш Хабаровский край", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Ранее глава региона сообщал, что экранизировать эту историю было решено в 2020 году. Инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀ Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов. Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.
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верхнебуреинский район
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михаил дегтярев, андрей богатырев (режиссер), павел деревянко, верхнебуреинский район
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Андрей Богатырев (режиссер), Павел Деревянко, Верхнебуреинский район

Истерн "Золото Умальты" о краже золота вошел в тройку лидеров кинопроката

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНа премьере фильма "Золото Умальты" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
На премьере фильма Золото Умальты в киноцентре Каро 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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На премьере фильма "Золото Умальты" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
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ХАБАРОВСК, 9 апр - РИА Новости. Истерн "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота в Хабаровском крае вошел в тройку лидеров кинопроката в первые четыре дня показа, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона присутствовал на презентации картины 2 апреля в Москве. Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" состоялась 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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"Первый российский истерн "Золото Умальты" в тройке лидеров кинопроката по итогам минувшей недели... За первые дни проката – с 4 по 7 апреля – картина собрала кассу в размере свыше 30,3 миллиона рублей. Ее посмотрели более 84 тысяч зрителей. И, уверен, это только начало. Добро пожаловать в наш Хабаровский край", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что экранизировать эту историю было решено в 2020 году. Инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀
Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы.
В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов.
Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревАндрей Богатырев (режиссер)Павел ДеревянкоВерхнебуреинский район
 
 
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