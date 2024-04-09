Рейтинг@Mail.ru
В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 09.04.2024
https://ria.ru/20240409/armeniya-1938833855.html
В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном
В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.04.2024
В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном
Парламент Армении приступил во вторник к обсуждению процесса делимитации границы с Азербайджаном в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T14:16
2024-04-09T14:16
в мире
армения
азербайджан
баку
никол пашинян
мгер григорян
шахин мустафаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg
ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Парламент Армении приступил во вторник к обсуждению процесса делимитации границы с Азербайджаном в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. "Содокладчиками во время обсуждения вопроса, связанного с процессом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал спикер парламента Ален Симонян. Перед заседанием у депутатов парламента собрали телефоны. Согласно регламенту законодательного органа страны, во время очередных заседаний парламента может быть проведено одно обсуждение по актуальной теме, представляющей общественный интерес. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html
https://ria.ru/20240309/armeniya-1932036373.html
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_70dd4993e8dc22ae02bafa7d5e819be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, мгер григорян, шахин мустафаев
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Мгер Григорян, Шахин Мустафаев
В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном

Парламент Армении начал обсуждение процесса делимитации границы с Азербайджаном

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Парламент Армении приступил во вторник к обсуждению процесса делимитации границы с Азербайджаном в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Содокладчиками во время обсуждения вопроса, связанного с процессом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал спикер парламента Ален Симонян.
Хикмет Гаджиев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Помощник Алиева прокомментировал мирный договор с Арменией
4 января, 18:17
Перед заседанием у депутатов парламента собрали телефоны. Согласно регламенту законодательного органа страны, во время очередных заседаний парламента может быть проведено одно обсуждение по актуальной теме, представляющей общественный интерес.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война.
Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.
Вид на город Ханкенди (Степанакерт) - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Азербайджан и Армения при делимитации решат судьбу четырех сел
9 марта, 16:31
 
В миреАрменияАзербайджанБакуНикол ПашинянМгер ГригорянШахин Мустафаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала