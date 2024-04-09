https://ria.ru/20240409/armeniya-1938833855.html

В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном

В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 09.04.2024

В Армении начали обсуждение делимитации границы с Азербайджаном

Парламент Армении приступил во вторник к обсуждению процесса делимитации границы с Азербайджаном в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T14:16

2024-04-09T14:16

2024-04-09T14:16

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

мгер григорян

шахин мустафаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816439092_0:154:3036:1862_1920x0_80_0_0_f072dfff3454f6d82fd7c85c9684e06a.jpg

ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Парламент Армении приступил во вторник к обсуждению процесса делимитации границы с Азербайджаном в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. "Содокладчиками во время обсуждения вопроса, связанного с процессом делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут вице-премьер Армении Мгер Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Заседание пройдет в закрытом режиме", - сказал спикер парламента Ален Симонян. Перед заседанием у депутатов парламента собрали телефоны. Согласно регламенту законодательного органа страны, во время очередных заседаний парламента может быть проведено одно обсуждение по актуальной теме, представляющей общественный интерес. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Премьер Армении Никол Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда названных сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность. Власти Армении признают, что при предполагаемой делимитации границы с Азербайджаном, возможно, будет необходимо учитывать существование специфических территориальных образований - армянского анклава Арцвашен на территории бывшего Советского Азербайджана и анклавов бывшей Азербайджанской ССР на территории бывшей Советской Армении. В настоящее время по итогам межнационального противостояния в начале 1990-х эти анклавы были фактически поглощены сторонами конфликта, а их население - замещено переселенцами. При этом в Ереване заявляют, что под контролем Азербайджана находятся территории 31 села, входившего в состав Армянской ССР. Армянская оппозиция считает недопустимой передачу анклавов Баку, так как, в частности, через один из бывших азербайджанских анклавов - село Тигранашен Араратской области – проходит дорога, связывающая Армению с Ираном, а через бывшие анклавы в Тавушской области пролегает трасса, ведущая к грузинской границе.

https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html

https://ria.ru/20240309/armeniya-1932036373.html

армения

азербайджан

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, мгер григорян, шахин мустафаев