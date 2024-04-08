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МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 08.04.2024 (обновлено: 17:31 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaes-1938674080.html
МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024
МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:30
2024-04-08T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ. В сообщении на сайте МИД отмечается: Россия в прошлом дала согласие на пребывание представителей МАГАТЭ на ЗАЭС с расчетом, что либо это прекратит украинские нападения на станцию, "либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак". "Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции", - подчеркивается в сообщении. Любой, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и спецслужб Украины в атаках на ЗАЭС, выступает как их пособник, отметили в МИД России. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
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в мире, россия, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский
МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

МИД РФ: Гросси должен публично и правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД отмечается: Россия в прошлом дала согласие на пребывание представителей МАГАТЭ на ЗАЭС с расчетом, что либо это прекратит украинские нападения на станцию, "либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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Вчера, 09:30
"Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции", - подчеркивается в сообщении.
Любой, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и спецслужб Украины в атаках на ЗАЭС, выступает как их пособник, отметили в МИД России.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир Зеленский
 
 
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