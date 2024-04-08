https://ria.ru/20240408/zaes-1938674080.html

МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 08.04.2024

МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС

Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:30

2024-04-08T17:30

2024-04-08T17:31

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ. В сообщении на сайте МИД отмечается: Россия в прошлом дала согласие на пребывание представителей МАГАТЭ на ЗАЭС с расчетом, что либо это прекратит украинские нападения на станцию, "либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак". "Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции", - подчеркивается в сообщении. Любой, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и спецслужб Украины в атаках на ЗАЭС, выступает как их пособник, отметили в МИД России. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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