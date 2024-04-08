МИД России призвал Гросси правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
МИД РФ: Гросси должен публично и правдиво отреагировать на атаки ВСУ на ЗАЭС
© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия ожидает от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на удары Украины по территории Запорожской АЭС, сообщили в МИД РФ.
В сообщении на сайте МИД отмечается: Россия в прошлом дала согласие на пребывание представителей МАГАТЭ на ЗАЭС с расчетом, что либо это прекратит украинские нападения на станцию, "либо хотя бы четко от имени МАГАТЭ они будут указывать на киевский режим как источник атак".
"Ожидаем от гендиректора агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции", - подчеркивается в сообщении.
Любой, кто способствует замалчиванию роли Владимира Зеленского и его окружения, командования ВСУ и спецслужб Украины в атаках на ЗАЭС, выступает как их пособник, отметили в МИД России.
В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.