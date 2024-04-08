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Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации
Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации - РИА Новости, 08.04.2024
Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24" назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:06
2024-04-08T15:06
2024-04-08T15:27
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24" назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой ядерной безопасности атаку дронов на Запорожскую АЭС, которая произошла 7 апреля.Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта."Это очень серьезная эскалация, действительно очень серьезная угроза ядерной безопасности. В случае ядерной катастрофы пострадает в том числе и сама Украина", - сказал Ульянов.
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия
Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации
Ульянов назвал атаку 7 апреля на Запорожскую АЭС серьезной эскалацией ситуации