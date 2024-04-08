https://ria.ru/20240408/zaes-1938611759.html

Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации

Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации - РИА Новости, 08.04.2024

Ульянов назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией ситуации

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24" назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:06

2024-04-08T15:06

2024-04-08T15:27

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

происшествия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24" назвал "серьезной эскалацией" ситуации и угрозой ядерной безопасности атаку дронов на Запорожскую АЭС, которая произошла 7 апреля.Ранее в воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что критических повреждений и пострадавших нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта."Это очень серьезная эскалация, действительно очень серьезная угроза ядерной безопасности. В случае ядерной катастрофы пострадает в том числе и сама Украина", - сказал Ульянов.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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2024

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запорожская аэс, происшествия