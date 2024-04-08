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Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 08.04.2024 (обновлено: 13:05 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html
Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений
Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений - РИА Новости, 08.04.2024
Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений
Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:55
2024-04-08T13:05
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции, возбуждено дело о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства."Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающий способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В релизе не называется страна, с которой сотрудничал задержанный, но на предоставленном УФСБ видео показан флаг США.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По месту жительства задержанного произведен обыск, изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ устанавливают другие факты деятельности задержанного и его возможных сообщников.
https://ria.ru/20240320/gosizmena-1934385583.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений

ФСБ задержала жителя Дзержинска за передачу данных о маршрутах перевозки оружия

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции, возбуждено дело о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающий способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В релизе не называется страна, с которой сотрудничал задержанный, но на предоставленном УФСБ видео показан флаг США.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По месту жительства задержанного произведен обыск, изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ устанавливают другие факты деятельности задержанного и его возможных сообщников.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижегородская областьРоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
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