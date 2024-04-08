https://ria.ru/20240408/zaderzhanie-1938559226.html

Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений

Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений - РИА Новости, 08.04.2024

Жителя Нижегородской области задержали за передачу секретных сведений

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:55

2024-04-08T12:55

2024-04-08T13:05

специальная военная операция на украине

происшествия

нижегородская область

россия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Дзержинска за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения в зону специальной военной операции, возбуждено дело о госизмене, сообщает пресс-служба ведомства."Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства. Задержанный осуществлял передачу сведений, раскрывающий способы и маршруты перевозки вооружения и военной техники в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. В релизе не называется страна, с которой сотрудничал задержанный, но на предоставленном УФСБ видео показан флаг США.Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). По месту жительства задержанного произведен обыск, изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ устанавливают другие факты деятельности задержанного и его возможных сообщников.

https://ria.ru/20240320/gosizmena-1934385583.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф