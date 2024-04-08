https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США - РИА Новости, 08.04.2024
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:18
2024-04-08T12:18
2024-04-08T12:25
япония
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россия
дмитрий песков
фумио кисида
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Один из журналистов спросил, что думают в Кремле по поводу заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в интервью CNN о намерении создать оборонный союз с США."Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой, де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии, кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы – проблемы мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, сша, россия, дмитрий песков, фумио кисида, в мире
Япония, США, Россия, Дмитрий Песков, Фумио Кисида, В мире
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
Песков: де-факто военный союз Японии и США и так уже существует
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов спросил, что думают в Кремле по поводу заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды
в интервью CNN о намерении создать оборонный союз с США.
"Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой, де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии, кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы – проблемы мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал Песков.