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В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США - РИА Новости, 08.04.2024
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12:18 08.04.2024 (обновлено: 12:25 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США - РИА Новости, 08.04.2024
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США
Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:18
2024-04-08T12:25
япония
сша
россия
дмитрий песков
фумио кисида
в мире
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Один из журналистов спросил, что думают в Кремле по поводу заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в интервью CNN о намерении создать оборонный союз с США."Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой, де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии, кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы – проблемы мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html
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япония, сша, россия, дмитрий песков, фумио кисида, в мире
Япония, США, Россия, Дмитрий Песков, Фумио Кисида, В мире
В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США

Песков: де-факто военный союз Японии и США и так уже существует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов спросил, что думают в Кремле по поводу заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в интервью CNN о намерении создать оборонный союз с США.
"Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой, де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии, кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы – проблемы мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал Песков.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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