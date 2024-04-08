https://ria.ru/20240408/yaponiya-1938548712.html

В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США

В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США - РИА Новости, 08.04.2024

В Кремле прокомментировали планы Японии создать военный союз с США

Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:18

2024-04-08T12:18

2024-04-08T12:25

япония

сша

россия

дмитрий песков

фумио кисида

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Де-факто военный союз Японии и США уже существует, новизны в этих планах нет, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Один из журналистов спросил, что думают в Кремле по поводу заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в интервью CNN о намерении создать оборонный союз с США."Здесь никакого поворота нет, собственно, как таковой, де-факто оборонный союз уже присутствует. И мы знаем о военном потенциале США, который размещен на территории Японии, кстати говоря, вблизи наших границ. Это всегда было камнем преткновения в попытках выхода на урегулирование нашей основной проблемы – проблемы мирного договора. Это все сохраняется, здесь никакой новизны нет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240405/kisida-1937941760.html

япония

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

япония, сша, россия, дмитрий песков, фумио кисида, в мире