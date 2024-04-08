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В Запорожье прогремел мощный взрыв
В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 08.04.2024
В Запорожье прогремел мощный взрыв
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:45
2024-04-08T12:45
2024-04-08T12:45
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов.По его словам, подробности уточняются.
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запорожье, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожская область
В Запорожье прогремел мощный взрыв
Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье