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В Запорожье прогремел мощный взрыв

В Запорожье прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 08.04.2024

В Запорожье прогремел мощный взрыв

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:45

2024-04-08T12:45

2024-04-08T12:45

специальная военная операция на украине

запорожье

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал мощный взрыв, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале."Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал мощный объёмный взрыв", - написал Рогов.По его словам, подробности уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

запорожская область

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запорожье, владимир рогов, запорожская область