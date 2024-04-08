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В Аптекарском огороде в Москве расцвел ядовитый волчеягодник - РИА Новости, 08.04.2024
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13:06 08.04.2024 (обновлено: 14:37 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/volcheyagodnik-1938564831.html
В Аптекарском огороде в Москве расцвел ядовитый волчеягодник
В Аптекарском огороде в Москве расцвел ядовитый волчеягодник - РИА Новости, 08.04.2024
В Аптекарском огороде в Москве расцвел ядовитый волчеягодник
Ядовитый волчеягодник расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", его можно увидеть под открытым небом в Теневом саду, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:06
2024-04-08T14:37
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ядовитый волчеягодник расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", его можно увидеть под открытым небом в Теневом саду, сообщили журналистам в пресс-службе сада. "Волчеягодник, или Волчье лыко, или Волчья ягода, или Пухляк, (Daphne mezereum) расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом в Теневом саду. Это растение с очень ароматными цветками, в роду - около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды", - рассказали в пресс-службе. Там также отметили, что высота кустарника достигает до 1,5 метров. Волчье лыко встречается почти по всей Европе, в Закавказье (Армения, Азербайджан, север Ирана). В России растет по всей лесной зоне - на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане. Цветы бывают зелено-желтыми, белыми, розовыми, пурпурными. Плод - ярко-красная ягода. "Изредка разводится в садах как декоративное растение, примечательное ранним цветением весной и яркими плодами осенью. Из-за ядовитости растения применение его в декоративных целях ограничено", - добавили в пресс-службе.
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общество, россия, европа, москва
Хорошие новости, Общество, Россия, Европа, Москва
В Аптекарском огороде в Москве расцвел ядовитый волчеягодник

В Ботаническом саду МГУ расцвел ядовитый волчеягодник

© Фото : Аптекарский огород МГУЯдовитый волчеягодник расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве
Ядовитый волчеягодник расцвел в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Ядовитый волчеягодник расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ядовитый волчеягодник расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", его можно увидеть под открытым небом в Теневом саду, сообщили журналистам в пресс-службе сада.
«
"Волчеягодник, или Волчье лыко, или Волчья ягода, или Пухляк, (Daphne mezereum) расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" под открытым небом в Теневом саду. Это растение с очень ароматными цветками, в роду - около 90 видов. Ядовиты листья, цветки и плоды", - рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что высота кустарника достигает до 1,5 метров. Волчье лыко встречается почти по всей Европе, в Закавказье (Армения, Азербайджан, север Ирана). В России растет по всей лесной зоне - на севере европейской части России и Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Дагестане. Цветы бывают зелено-желтыми, белыми, розовыми, пурпурными. Плод - ярко-красная ягода.
"Изредка разводится в садах как декоративное растение, примечательное ранним цветением весной и яркими плодами осенью. Из-за ядовитости растения применение его в декоративных целях ограничено", - добавили в пресс-службе.
Земляничное дерево, расцветшее в Аптекарском огороде МГУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В Москве в Аптекарском огороде расцвело земляничное дерево
10 октября 2023, 13:43
 
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