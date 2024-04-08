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"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области

"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024

"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области

Ритейлер "Магнит" увеличил поставки воды в магазины Оренбургской области в 12 раз, поставки хлеба - в два с половиной раза, при этом повышенные объемы привоза... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:51

2024-04-08T10:51

2024-04-08T11:49

оренбургская область

орск

новотроицк

прорыв дамбы в орске

общество

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" увеличил поставки воды в магазины Оренбургской области в 12 раз, поставки хлеба - в два с половиной раза, при этом повышенные объемы привоза этих продуктов будут сохраняться до стабилизации ситуации, заявила компания. "Магнит" в связи с паводком в Оренбургской области увеличила объемы поставок воды в магазины Орска и Новотроицка в 12 раз. Жителям населенных пунктов за последние три дня уже доставлено около 165 тонн… Также в два с половиной раза увеличил поставки хлеба – до 36 тысяч штук в сутки. Повышенные объемы привоза воды и хлеба будут сохраняться до стабилизации ситуации", - заявили там. Так, сегодня и завтра розничная сеть доставит еще более 150 тонн воды. Отмечается, что также ритейлер оказывает гуманитарную помощь людям и бесплатно снабжает водой пункты временного размещения населения."По остальному ассортименту на данный момент сохраняется достаточная представленность в магазинах "Магнит", поставки идут из ближайшего распределительного центра в Оренбурге", - добавили в компании. Кроме того, на фоне паводка розничная сеть также нарастила поставки в магазины товаров бакалейной группы: муки, круп, макарон, растительного масла, добавили там.Ранее, в субботу, Х5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", также заявила РИА Новости, что в четыре раза увеличила поставки воды в свои магазины в Орске, а заказы хлеба - в несколько раз.Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

оренбургская область

орск

новотроицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные улицы Орска Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-04-08T10:51 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, орск, новотроицк, прорыв дамбы в орске, общество, наводнения в россии — 2024