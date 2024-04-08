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"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
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10:51 08.04.2024 (обновлено: 11:49 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/voda-1938520165.html
"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области
"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области - РИА Новости, 08.04.2024
"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области
Ритейлер "Магнит" увеличил поставки воды в магазины Оренбургской области в 12 раз, поставки хлеба - в два с половиной раза, при этом повышенные объемы привоза... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:51
2024-04-08T11:49
оренбургская область
орск
новотроицк
прорыв дамбы в орске
общество
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" увеличил поставки воды в магазины Оренбургской области в 12 раз, поставки хлеба - в два с половиной раза, при этом повышенные объемы привоза этих продуктов будут сохраняться до стабилизации ситуации, заявила компания. "Магнит" в связи с паводком в Оренбургской области увеличила объемы поставок воды в магазины Орска и Новотроицка в 12 раз. Жителям населенных пунктов за последние три дня уже доставлено около 165 тонн… Также в два с половиной раза увеличил поставки хлеба – до 36 тысяч штук в сутки. Повышенные объемы привоза воды и хлеба будут сохраняться до стабилизации ситуации", - заявили там. Так, сегодня и завтра розничная сеть доставит еще более 150 тонн воды. Отмечается, что также ритейлер оказывает гуманитарную помощь людям и бесплатно снабжает водой пункты временного размещения населения."По остальному ассортименту на данный момент сохраняется достаточная представленность в магазинах "Магнит", поставки идут из ближайшего распределительного центра в Оренбурге", - добавили в компании. Кроме того, на фоне паводка розничная сеть также нарастила поставки в магазины товаров бакалейной группы: муки, круп, макарон, растительного масла, добавили там.Ранее, в субботу, Х5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", также заявила РИА Новости, что в четыре раза увеличила поставки воды в свои магазины в Орске, а заказы хлеба - в несколько раз.Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
оренбургская область
орск
новотроицк
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Затопленные улицы Орска
Беспилотные летательные аппараты применяются в Орске для выявления возможных мест прорыва в защитной дамбе из-за притока паводковых вод, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оренбургская область, орск, новотроицк, прорыв дамбы в орске, общество, наводнения в россии — 2024
Оренбургская область, Орск, Новотроицк, Прорыв дамбы в Орске, Общество, Наводнения в России — 2024
"Магнит" увеличил поставки воды и хлеба в магазины в Оренбургской области

"Магнит" увеличил поставки воды в магазины в Оренбургской области в 12 раз

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ритейлер "Магнит" увеличил поставки воды в магазины Оренбургской области в 12 раз, поставки хлеба - в два с половиной раза, при этом повышенные объемы привоза этих продуктов будут сохраняться до стабилизации ситуации, заявила компания.
"Магнит" в связи с паводком в Оренбургской области увеличила объемы поставок воды в магазины Орска и Новотроицка в 12 раз. Жителям населенных пунктов за последние три дня уже доставлено около 165 тонн… Также в два с половиной раза увеличил поставки хлеба – до 36 тысяч штук в сутки. Повышенные объемы привоза воды и хлеба будут сохраняться до стабилизации ситуации", - заявили там.
Так, сегодня и завтра розничная сеть доставит еще более 150 тонн воды. Отмечается, что также ритейлер оказывает гуманитарную помощь людям и бесплатно снабжает водой пункты временного размещения населения.
"По остальному ассортименту на данный момент сохраняется достаточная представленность в магазинах "Магнит", поставки идут из ближайшего распределительного центра в Оренбурге", - добавили в компании. Кроме того, на фоне паводка розничная сеть также нарастила поставки в магазины товаров бакалейной группы: муки, круп, макарон, растительного масла, добавили там.
Ранее, в субботу, Х5 Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", также заявила РИА Новости, что в четыре раза увеличила поставки воды в свои магазины в Орске, а заказы хлеба - в несколько раз.
Пятого апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Оренбургская областьОрскНовотроицкПрорыв дамбы в ОрскеОбществоНаводнения в России — 2024
 
 
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