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Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:22 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html
Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА
Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА - РИА Новости, 08.04.2024
Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА
Ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" попала ровно в центр здания по производству украинских БПЛА в Запорожье, окружающие его... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:22
2024-04-08T20:22
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
высокоточные комплексы
ростех
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" попала ровно в центр здания по производству украинских БПЛА в Запорожье, окружающие его строения практически не пострадали, следует из видео поражения объекта, опубликованного Минобороны РФ. Как отметили в Минобороны, в Запорожье был уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству. В опубликованном ролике ведомства видно, что ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется внутри него симметрично во все стороны. На приближенной съёмке с российского разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали. Сам цех при этом был разрушен до фундамента. Как сообщил ранее генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев, аэробаллистические ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена. Масса боевой части 9М723, согласно данным открытых источников, составляет 480 килограммов.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье
Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье
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запорожье, россия, высокоточные комплексы, ростех
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех
Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА

МО: ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" попала ровно в центр здания по производству украинских БПЛА в Запорожье, окружающие его строения практически не пострадали, следует из видео поражения объекта, опубликованного Минобороны РФ.
Как отметили в Минобороны, в Запорожье был уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству.
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В опубликованном ролике ведомства видно, что ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется внутри него симметрично во все стороны. На приближенной съёмке с российского разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали. Сам цех при этом был разрушен до фундамента.
Как сообщил ранее генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев, аэробаллистические ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена.
Масса боевой части 9М723, согласно данным открытых источников, составляет 480 килограммов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияВысокоточные комплексыРостех
 
 
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