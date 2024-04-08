https://ria.ru/20240408/unichtozhenie-1938709357.html

Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА

Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА - РИА Новости, 08.04.2024

Ракета "Искандера" попала в центр здания по производству украинских БПЛА

Ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" попала ровно в центр здания по производству украинских БПЛА в Запорожье, окружающие его... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:22

2024-04-08T20:22

2024-04-08T20:22

специальная военная операция на украине

запорожье

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высокоточные комплексы

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ракета российского оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" попала ровно в центр здания по производству украинских БПЛА в Запорожье, окружающие его строения практически не пострадали, следует из видео поражения объекта, опубликованного Минобороны РФ. Как отметили в Минобороны, в Запорожье был уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству. В опубликованном ролике ведомства видно, что ракета попадает точно в центр здания, ударная волна распространяется внутри него симметрично во все стороны. На приближенной съёмке с российского разведывательного дрона заметно, что окружающие цех строения почти не пострадали. Сам цех при этом был разрушен до фундамента. Как сообщил ранее генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев, аэробаллистические ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" были доработаны по опыту СВО, их точность поражения целей была увеличена. Масса боевой части 9М723, согласно данным открытых источников, составляет 480 килограммов.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье Уничтожение склада и цеха ВСУ в городе Запорожье 2024-04-08T20:22 true PT0M09S

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запорожье, россия, высокоточные комплексы, ростех