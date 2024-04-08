https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html

Схема США и Турции не решила проблему переводов из России, заявил источник

Схема США и Турции не решила проблему переводов из России, заявил источник - РИА Новости, 08.04.2024

Схема США и Турции не решила проблему переводов из России, заявил источник

Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T07:07

2024-04-08T07:07

2024-04-08T07:07

россия

сша

алексей ерхов

владимир путин

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149243/99/1492439913_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_198b95bf542a3b2d9e611658fcb16fab.jpg

АНКАРА, 8 апр - РИА Новости. Новая система уведомлений по антироссийским санкциям между Турцией и США пока не решила проблему с денежными переводами из России, ограничения остаются, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. США и Турция договорились, что отныне Вашингтон, прежде чем вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых им в обходе антироссийских ограничений, будет сперва уведомлять Анкару и запрашивать информацию, сообщила ранее газета Hürriyet со ссылкой на источники. "Нет, не решило. До сих пор имеются проблемы с получением платежей. Проблема не решена", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможных подвижках в вопросе урегулирования ситуации с банковскими переводами из России. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что американцы "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление на эти компании со стороны Вашингтона противоречит нормам межгосударственного общения. Дипломат уточнил, что проблема с платёжными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается работа по её урегулированию. При этом источник в банковском секторе подчёркивал в беседе с РИА Новости, что США предупреждают турецкие частные банки о необходимости тщательной проверки платёжных переводов, доходит до угрожающего тона. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938483319.html

https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938478653.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, алексей ерхов, владимир путин, москва, в мире