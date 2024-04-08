https://ria.ru/20240408/trevoga-1938713229.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.04.2024
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:54
2024-04-08T20:54
2024-04-08T20:54
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал в указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 20.40 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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украина, в мире, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в трех областях страны