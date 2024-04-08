https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938680033.html

Спецоперация, 8 апреля: ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе

Спецоперация, 8 апреля: ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе - РИА Новости, 08.04.2024

Спецоперация, 8 апреля: ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе

ВСУ за сутки потеряли до 940 человек и шесть танков, сбитый российскими военными дрон-камикадзе ВСУ упал на кровлю шестого энергоблока Запорожской АЭС, а... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:01

2024-04-08T18:01

2024-04-08T23:27

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 940 человек и шесть танков, сбитый российскими военными дрон-камикадзе ВСУ упал на кровлю шестого энергоблока Запорожской АЭС, а украинский посол в Турции заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО — вот основные новостные поводы в контексте СВО за сутки. Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 940 человек и шесть танков, следует из сводки Минобороны России. На Донецком направлении российские войска заняли более выгодны рубежи, а на Авдеевском и Южно-Донецком улучшили положение по переднему краю. Средства ПВО сбили 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS. Дрон-камикадзе сбит над ЗАЭСДрон-камикадзе ВСУ сбит над Запорожской АЭС, он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее поступала информация о "прилетах" БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя недавние обстрелы Запорожской АЭС, заявил, что киевский режим "продолжает свою террористическую активность".Дрон сбросил взрывчатку на бывший спиртзаводУкраинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области, пожар потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал", — написал он в Telegram-канале.Украина не настаивает на членстве в НАТО, заявил посол в ТурцииУкраина не настаивает на членстве в НАТО, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, сейчас Киеву необходимо оружие, заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. Он сказал газете Yeni Şafak, что в вопросе членства Украины в НАТО "ничего нового". "Наше послание предельно ясно: мы хотим, чтобы вопрос членства Украины в НАТО оценили после войны. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие", — заявил Боднар.При Минобороны Украины создан комитет по финансовому контролюКомитет по финансовому контролю создан при минобороны Украины, в него вошли в том числе аудиторы из стран НАТО, сообщили в понедельник в украинском оборонном ведомстве."При министерстве обороны Украины впервые за время существования ведомства создан аудиторский комитет. Он является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в минобороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.В ведомстве отметили, что создание такого комитета позволяет "привлечь к работе в сфере внутреннего аудита признанных иностранных партнеров". Как заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, ведомство за последний квартал 2023 года выявило финансовые нарушения более чем на 270 миллионов долларов.Греция готовит продажу 108 старых истребителей, 32 могут передать УкраинеГреция готовит продажу 108 старых истребителей, подлежащих утилизации, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 с большой вероятностью будут переданы Украине, сообщает информационный портал newsbreak.gr. Для покрытия расходов на новые вооружения планируется продажа 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации. Это 32 самолета F-16C/-D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk.2 и 33 F-4E PI2000, и есть оценки, что доходы от продажи могут составить от 2 до 2,5 миллиарда евро, но это, скорее, выдача желаемого за действительное, пишет портал."Особенно это касается F-4E, шансы на перепродажу которых практически равны нулю", — полагает автор статьи. "Совсем другое дело — 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине считается практически несомненной. За время службы истребители этого типа прошли две структурные модернизации и на данный момент в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы", — говорится в статье. По мнению авторов, нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 - новой постройки (15-й разбился в результате аварии), а остальные — модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM."Оборонке" Европы не хватает нитроцеллюлозыЕвропейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, пишет Financial Times."Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", — приводит издание слова неназванного менеджера из сферы обороны.Как отмечает газета, нитроцеллюлоза используется, в частности, при производстве взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива. По информации издания, которое ссылается на гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая "более чем 70%" хлопковой целлюлозы, которая применяется для производства нитроцеллюлозы. По мнению Паппергера, существует риск, что КНР может удержать хлопковую целлюлозу "по геополитическим причинам".

https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938044772.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, турция, нато, вооруженные силы украины, запорожская аэс