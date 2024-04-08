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Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2024

Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили три танка, потери ВСУ в живой силе составили до 50 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:58

2024-04-08T14:58

2024-04-08T14:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

работино

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили три танка, потери ВСУ в живой силе составили до 50 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155 мм гаубицы М119 производства США, а также 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2024

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россия, вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность