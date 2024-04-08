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Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938606534.html
Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили три танка, потери ВСУ в живой силе составили до 50 солдат, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:58
2024-04-08T14:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили три танка, потери ВСУ в живой силе составили до 50 солдат, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155 мм гаубицы М119 производства США, а также 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность
Российские войска уничтожили три танка ВСУ на Херсонском направлении

МО: ВС РФ уничтожили 3 танка на Херсонском направлении, ВСУ потеряли 50 военных

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитая украинская бронетехника
Разбитая украинская бронетехника - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитая украинская бронетехника. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские подразделения на Херсонском направлении уничтожили три танка, потери ВСУ в живой силе составили до 50 солдат, сообщило Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две 155 мм гаубицы М119 производства США, а также 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
7 апреля, 14:40
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2024Посмотреть
 
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