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Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 08.04.2024 (обновлено: 14:59 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938604032.html
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:52
2024-04-08T14:59
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
киев
сша
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери Киева составили здесь до 80 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Киев, США
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери Киева составили здесь до 80 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.04.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияКиевСША
 
 
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