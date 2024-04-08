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Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:52
2024-04-08T14:52
2024-04-08T14:59
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю на южно-донецком направлении и нанесли поражение подразделениям двух украинских бригад, потери Киева составили здесь до 80 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и 155 мм гаубица FН-70 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Киев, США
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении