https://ria.ru/20240408/shveytsariya-1938569875.html

В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных

В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 08.04.2024

В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных в Швейцарии в марте увеличилось более чем на 15 тысяч человек в годовом выражении, или на 17,1%, самый высокий уровень... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:19

2024-04-08T13:19

2024-04-08T13:19

в мире

швейцария

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ЖЕНЕВА, 8 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных безработных в Швейцарии в марте увеличилось более чем на 15 тысяч человек в годовом выражении, или на 17,1%, самый высокий уровень безработицы среди украинцев - 31,9%, в то время как общий национальный уровень безработицы составляет 2,4%, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Согласно данным Государственного секретариата экономики (SECO), на конец марта 2024 года 108 593 человека были зарегистрированы в качестве безработных в региональных бюро по трудоустройству (ORP), что на 3 286 человек меньше, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы за отчетный месяц остался неизменным на уровне 2,4%. Безработица увеличилась на 15 838 человек (+17,1%) по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года", - сказано в документе. По данным SECO, уровень безработицы среди лиц с украинском гражданством является самым высоким в стране и составляет 31,9% в марте 2024 года. Уровень безработицы среди лиц с российским гражданством - 3,8%. По данным Государственного секретариата Швейцарии по миграции, по состоянию на 28 марта 64 638 украинцев имели статус беженца S в стране. С 24 февраля 2022 года более 21 тысячи украинцев потеряли этот статус. Специальный статус S дает право на работу, включая самозанятость, страховку, обучение в школе для детей, возможность свободного перемещения по стране и за ее пределами, а также возможность воссоединения семьи. В ноябре правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года.

https://ria.ru/20231006/shveytsariya-1900852215.html

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в мире, швейцария