https://ria.ru/20240408/selkhozproduktsiya-1938722403.html
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины - РИА Новости, 08.04.2024
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины
Представители государств-членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:45
2024-04-08T22:45
2024-04-08T22:45
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БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Представители государств-членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции, следует из заявления Европарламента. "В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент "экстренного торможения" для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед", - говорится в документе. Инструмент приостановки беспошлинного режима для продукции из Украины будет включаться в том случае, если ее объемы превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. По факту это означает снижение объемов по сравнению с прошлым годом, когда наводнившие ЕС товары из Украины наряду с другими причинами вызвали массовые протесты европейских фермеров. Как только средние показатели будут превышены, ЕС вернет ввозные пошлины для Украины. Еврокомиссия также пообещала усилить контроль за импортом украинской пшеницы. Ранее это решение было одобрено постоянными представителями стран-членов Евросоюза. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия заявила, что решение обеспечивает баланс между поддержкой Украины и защитой рынков сельхозпродукции ЕС. Однако крупнейшее объединение профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca заявило, что компромиссное предложение по ограничению импорта украинской сельхозпродукции в ЕС является полумерой, которая не решает проблему европейских аграриев. Теперь новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу. Нынешнее положение о беспошлинном ввозе украинских товаров действует до 6 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html
https://ria.ru/20240322/rynok-1935035969.html
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украина, бельгия, евросоюз, европарламент, в мире
Украина, Бельгия, Евросоюз, Европарламент, В мире
В ЕС договорились об ограничении импорта сельхозпродукции с Украины
Представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины
БРЮССЕЛЬ, 8 апр - РИА Новости.
Представители государств-членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции, следует из заявления
Европарламента.
"В рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен инструмент "экстренного торможения" для особенно чувствительной продукции, такой как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза и мед", - говорится в документе.
Инструмент приостановки беспошлинного режима для продукции из Украины будет включаться в том случае, если ее объемы превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года. По факту это означает снижение объемов по сравнению с прошлым годом, когда наводнившие ЕС товары из Украины наряду с другими причинами вызвали массовые протесты европейских фермеров. Как только средние показатели будут превышены, ЕС вернет ввозные пошлины для Украины.
Еврокомиссия также пообещала усилить контроль за импортом украинской пшеницы.
Ранее это решение было одобрено постоянными представителями стран-членов Евросоюза. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия
заявила, что решение обеспечивает баланс между поддержкой Украины и защитой рынков сельхозпродукции ЕС. Однако крупнейшее объединение профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca заявило, что компромиссное предложение по ограничению импорта украинской сельхозпродукции в ЕС является полумерой, которая не решает проблему европейских аграриев.
Теперь новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС, после чего его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу. Нынешнее положение о беспошлинном ввозе украинских товаров действует до 6 июня 2024 года.