https://ria.ru/20240408/rerganizatsiya-1938143270.html

Ефимов: городские операторы реорганизуют свыше 65 гектаров в СВАО

Ефимов: городские операторы реорганизуют свыше 65 гектаров в СВАО - РИА Новости, 08.04.2024

Ефимов: городские операторы реорганизуют свыше 65 гектаров в СВАО

В Северо-Восточном административном округе Москвы назначенные властями столицы операторы реализуют 5 проектов комплексного развития территорий (КРТ), там... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:05

2024-04-08T09:05

2024-04-08T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868270979_0:158:1717:1124_1920x0_80_0_0_d84ffd44dc31391fe5eee8872c67c2c1.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Северо-Восточном административном округе Москвы назначенные властями столицы операторы реализуют 5 проектов комплексного развития территорий (КРТ), там появятся современные жилые кварталы с необходимой инфраструктурой, а также деловые и производственные объекты, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что столица реализует 43 проекта комплексного развития территорий с помощью городских операторов."Программа комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий реализуется в столице с 2020 года. За это время город назначил операторов, которые уже приступили к реализации пяти проектов на северо-востоке Москвы. Они возведут более 835 тысяч квадратных метров общественно-деловой и промышленной недвижимости, а также жилье, в том числе для программы реновации", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что на этой территории будет создано порядка 5,6 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что новые кварталы возведут в Бабушкинском, Лосиноостровском, Северном, Останкинском и Ярославском районах.Вложения в редевелопмент данных территорий оцениваются в 300 млрд руб. При этом ежегодный бюджетный эффект для Москвы после реализации проектов КРТ – 12 млрд руб.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в ходе реализации 5 проектов операторы комплексного развития территорий построят свыше 220 тыс. кв. м общественно-деловых объектов. Среди них – школы и детсады для более чем 2 тыс. ребят, 3 спортивных комплекса площадью 20,4 тыс. кв. м, а также почти 70 тыс. кв. м производственных объектов.В столице в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что были назначены операторы для реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков общей площадью более 36 га на юго-западе столицы.

https://ria.ru/20240403/redevelopment-1937419363.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва