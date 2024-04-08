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Забайкальским фермерам направят почти 130 млн рублей на развитие хозяйств - РИА Новости, 08.04.2024
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13:23 08.04.2024
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Забайкальским фермерам направят почти 130 млн рублей на развитие хозяйств
Забайкальским фермерам направят почти 130 млн рублей на развитие хозяйств - РИА Новости, 08.04.2024
Забайкальским фермерам направят почти 130 млн рублей на развитие хозяйств
Министерство сельского хозяйства Забайкальского края объявило о старте приема заявок на предоставление государственного гранта "Агростартап", его сумма в 2024... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:23
2024-04-08T13:23
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края объявило о старте приема заявок на предоставление государственного гранта "Агростартап", его сумма в 2024 году составит 127,2 миллиона рублей на развитие фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Вице-премьер регионального правительства Буянто Батомункуев сообщил, что в этом году общая сумма субсидий больше на 56 миллионов рублей. Прием заявок продлится с 12 апреля по 3 мая. "Сумма гранта в 2024 году составит 127,2 миллиона рублей, финансирование увеличено с 70,6 миллиона в 2023-м, как и число грантополучателей – планируем, что господдержку получат не менее 30 фермеров против 21 в прошлом году", - сказал Батомункуев, его слова приводит пресс-служба. В краевом Минсельхозе сообщили, что максимальный размер гранта – 4,55 миллиона рублей. Грант можно направить на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. Кроме того, фермеры смогут получить субсидию на сумму 3,25 миллиона рублей на иные направления деятельности.
https://ria.ru/20240228/fermer-1929953033.html
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Забайкальским фермерам направят почти 130 млн рублей на развитие хозяйств

© РИА Новости / Виталий ТимкивЖивотноводческое хозяйство
Животноводческое хозяйство - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края объявило о старте приема заявок на предоставление государственного гранта "Агростартап", его сумма в 2024 году составит 127,2 миллиона рублей на развитие фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Вице-премьер регионального правительства Буянто Батомункуев сообщил, что в этом году общая сумма субсидий больше на 56 миллионов рублей. Прием заявок продлится с 12 апреля по 3 мая.
"Сумма гранта в 2024 году составит 127,2 миллиона рублей, финансирование увеличено с 70,6 миллиона в 2023-м, как и число грантополучателей – планируем, что господдержку получат не менее 30 фермеров против 21 в прошлом году", - сказал Батомункуев, его слова приводит пресс-служба.
В краевом Минсельхозе сообщили, что максимальный размер гранта – 4,55 миллиона рублей. Грант можно направить на разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направлений. Кроме того, фермеры смогут получить субсидию на сумму 3,25 миллиона рублей на иные направления деятельности.
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