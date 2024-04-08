Во Владивостоке произошел пожар на судне снабжения "Катерина Великая"
Во Владивостоке при пожаре на судне снабжения "Катерина Великая" погиб человек
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая"
Многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Один человек погиб, трое пострадали при пожаре на судне снабжения "Катерина Великая" на судоремонтном заводе во Владивостоке, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Сегодня в районе 3 утра (10:00 мск — Прим. ред.) в Центре судоремонта "Дальзавод" произошло возгорание многофункционального судна снабжения "Катерина Великая". Пожар ликвидирован. По предварительным данным, три человека находятся в больнице, один погиб", — говорится в сообщении.
Правоохранительные органы проводят проверку. Дальневосточной транспортной прокуратурой контролируется ход процессуальной проверки по факту возгорания судна.
Как уточняет ГУ МЧС по Приморскому краю, на момент прибытия пожарных из кормовой части судна шел дым, было задымление в трюмах. Огнеборцы вывели и спасли пять человек, трое из которых пострадали из-за воздействия опасных факторов пожара.
"В результате пожара огнем повреждено технологическое помещение на площади около 50 квадратных метров, погиб 1 человек. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — уточнил главк.
Первое многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса "Катерина Великая" сошло со стапеля судостроительного комплекса "Звезда" в 2020 году. Судно может преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра.