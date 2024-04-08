https://ria.ru/20240408/poteri-1938603546.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:51

2024-04-08T14:51

2024-04-08T15:01

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область