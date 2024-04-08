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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:51
2024-04-08T14:51
2024-04-08T15:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 25 военных на Купянском направлении за сутки