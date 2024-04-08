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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 08.04.2024 (обновлено: 15:01 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/poteri-1938603546.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:51
2024-04-08T15:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 25 военных на Купянском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении до 25 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника за сутки составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", три 152-мм гаубицы Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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