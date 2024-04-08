https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938657847.html

Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены

Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены - РИА Новости, 08.04.2024

Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены

Порядка 1,3 тысячи подтоплений зафиксировано на дорогах Подмосковья, 83% из них уже устранены, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:53

2024-04-08T16:53

2024-04-08T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

мострансавто

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи подтоплений зафиксировано на дорогах Подмосковья, 83% из них уже устранены, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье в период паводков зафиксировано порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог. На сегодняшний день 83% из них уже устранены. Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что ежедневно проводится обследование сети дорог, на особенном контроле места постоянных подтоплений и луж. Эта работа ведётся в тесном взаимодействии с оперативными службами МЧС, ГИБДД, "Мострансавто" и другими ведомствами", - отметили в пресс-службе. В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администраций. Движение организовывается по одной полосе или полностью перекрывается, делается альтернативный объезд. Подтопление на участке устраняется либо посредством прочистки ливневой канализации и водопропускных труб, либо с помощью установки мотопомп и откачки воды, а также через обустройство водоотводных траншей и канав. "Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что с 1 марта по 7 апреля зафиксировано около 2,9 тысячи подтоплений во дворах. Большинство из них устранены за счёт локальных мероприятий – откачки воды, вывоза снега, обустройства водоотводных лотков и дренажных колодцев", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938529743.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей гержик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, мострансавто