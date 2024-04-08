https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938657847.html
Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены
Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены - РИА Новости, 08.04.2024
Более 80% подтоплений на дорогах Подмосковья уже устранены
Порядка 1,3 тысячи подтоплений зафиксировано на дорогах Подмосковья, 83% из них уже устранены, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:53
2024-04-08T16:53
2024-04-08T16:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Порядка 1,3 тысячи подтоплений зафиксировано на дорогах Подмосковья, 83% из них уже устранены, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Подмосковье в период паводков зафиксировано порядка 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог. На сегодняшний день 83% из них уже устранены. Заместитель председателя правительства Московской области, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик сообщил, что ежедневно проводится обследование сети дорог, на особенном контроле места постоянных подтоплений и луж. Эта работа ведётся в тесном взаимодействии с оперативными службами МЧС, ГИБДД, "Мострансавто" и другими ведомствами", - отметили в пресс-службе. В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администраций. Движение организовывается по одной полосе или полностью перекрывается, делается альтернативный объезд. Подтопление на участке устраняется либо посредством прочистки ливневой канализации и водопропускных труб, либо с помощью установки мотопомп и откачки воды, а также через обустройство водоотводных траншей и канав. "Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что с 1 марта по 7 апреля зафиксировано около 2,9 тысячи подтоплений во дворах. Большинство из них устранены за счёт локальных мероприятий – откачки воды, вывоза снега, обустройства водоотводных лотков и дренажных колодцев", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240408/podmoskove-1938529743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Мострансавто