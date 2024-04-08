https://ria.ru/20240408/orsk-1938669320.html

Жители Орска собрались у здания администрации

Жители Орска собрались у здания администрации - РИА Новости, 08.04.2024

Жители Орска собрались у здания администрации

Жители оренбургского Орска, недовольные ситуацией в связи с прорывом дамбы, собрались у здания администрации, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:16

2024-04-08T17:16

2024-04-08T17:20

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651664_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c148817a1ac9f2fb7655d4cb8cdc32c7.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 8 апр - РИА Новости. Жители оренбургского Орска, недовольные ситуацией в связи с прорывом дамбы, собрались у здания администрации, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в правительстве региона агентству сообщили, что началась встреча губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с инициативной группой митингующих.Как передаёт корреспондент, у здания администрации Орска на Комсомольской площади люди стоят уже около часа. Они выкрикивают вопросы, связанные с прорывом дамбы.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, происшествия